Суд отпустил на поруки депутатов экс-главного архитектора Киева Целовальника

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать и отпустил на поруки депутатов Верховной Рады бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, подозреваемого в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Передали на поруки депутатов", - сказала она.

По ее словам, САП просила суд взять Целовальника под стражу и установить альтернативный залог в размере 10 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро сообщило Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы.

Также, НАБУ сообщило экс-замминистру экономики Бровченко о подозрении в растрате государственных средств.

Ранее Офис генерального прокурора сообщил заместителю директора департамента Харьковского горсовета о подозрении в растрате имущества.