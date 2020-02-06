Видео дня: в Раде депутаты едва не подрались: "А за клоуна вы сейчас п... получите"

Сегодня, 6 февраля, в Верховной Раде произошла словесная перепалка между одним из депутатов от фракции "Слуга народа" Максимом Ткаченко и его коллегой из "Батькивщины" Алексеем Кучеренко. Видео ссоры опубликовал на своей странице в Facebook Олег Долинский.

На опубликованном видео можно наблюдать, как Ткаченко говорит Кучеренко, что "его время вышло" и советует ему "ехать отдыхать в Трускавец".

"Ваше время вышло … Едьте в санаторий, едьте в Трускавец", - говорит Ткаченко.

Кучеренко в свою очередь отреагировал ответной грубостью.

"Вы клоуны малолетние, что с вами разговаривать", - ответил Кучеренко, вероятно, под клоунами имея в виду "слуг народа".

После такой реплики депутата "Батькивщины" "слуга народа" начал нецензурно выражаться.

"А за клоуна вы щас п**ды получите, вы поняли?" - заявил Ткаченко.

Как сообщали Українські Новини, в драке в Раде пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова.

Также в конце 2019 года "Свободовцы" побили "слугу народа": в Раде произошла драка из-за рынка земли.