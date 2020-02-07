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07 февраля 2020, пятница, 06:16 175 Инфографика
Финансы 2020-02-07T06:16:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд показал свои доходы

Пенсионный фонд показал свои доходы

Кира Молчанова
Пенсия, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсионеры
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

В четвертом квартале 2019 года Пенсионный фонд Украины, который уже начал финансирование пенсий за февраль, в четвертом квартале 2019 года получил 115,4 млрд грн. Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице фонда в Facebook.

Из полученных средств 49,5 млрд грн — это средства из бюджета, а 65,9 млрд грн — собственные поступления. По сравнению с 4 кварталом 2018 года поступления стали больше на 98,7 млрд грн. В октябре-декабре 2018 года поступления в Пенсионный фонд составили 98,7 млрд грн. 41,9 млрд грн поступили из государственного бюджета Украины, а 56,8 млрд грн — это собственные поступления.

Пенсии в четвертом квартале 2019 года. Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины Статистика ПФУ. Инфогафика: Facebook/Пенсионный фонд

В октябре 2019 года Пенсионный фонд получил 34,8 млрд грн, в ноябре 35,5 млрд грн и в декабре — 45,1 млрд грн.

Как сообщали Українські Новини, большинство выплат для пенсионеров колеблются в пределах от 1500 до 3000 грн.

Тем временем в Министерстве социальной политики фонде заявили, что максимальный размер пенсии к концу 2020 года составит 17,7 тыс. гривен.

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