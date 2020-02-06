Зеленський пообіцяв "Слузі народу" не розпускати достроково Раду, - Бужанський

Президент Володимир Зеленський запевнив фракцію "Слугу народу", що не має наміру достроково розпускати Верховну Раду.

Про це депутат Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"На засіданні фракції Президент урочисто і категорично заявив, що ні про яке достроковий розпуск парламенту восени не може бути й мови. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції", - написав він.

Бужанський також повідомив, що не має наміру голосувати за відкриття ринку землі в другому читанні, так як не довіряє прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер вранці фракція "Слуга народу" провела збори за участю Президента Володимира Зеленського.

У четвер Рада на пленарному засіданні планує розглянути законопроект №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року у 2-му читанні.