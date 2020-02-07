Хворіти в Україні не дешево: скільки українці витрачають на ліки від застуди та ГРВІ

Ціна на ліки від застуди варіюється від 100 до 500 гривень. Фото: freepick

Ціна на ліки від застуди варіюється від 100 до 500 гривень. Фото: freepick

Сезон грипу для українців справжній удар не тільки по здоров'ю, але і по бюджету. Навіть якщо не враховувати вартість замовлення швидкої допомоги, так чи інакше пристойну суму потрібно буде викласти за стандарнтый набір ліків. Про те, у скільки це обійдеться розкажуть Українські Новини.

В ідеалі, при перших симптомах будь-якого захворювання (особливо у дітей), необхідно звертатися до сімейного лікаря, але найчастіше загартовані хворобами люди відразу йдуть в аптеку зі вже підготовленим стандартним списком ліків.

Найчастіше в нього входять протизастудні препарати, краплі в ніс, таблетки, сиропи або спреї від болю в горлі та кашлю.

В Україні хворіти можна на різний гаманець, адже на аптечних полицях є бюджетні варіанти будь-якого протизастудного препарату, вартість якого залежить не від складу, а від бренду. Якщо заздалегідь пошукати аналог, то можна заощадити пристойну суму.

Якщо брати до уваги середню вартість ліків і враховувати набір, в який входить противірусний препарат, краплі в ніс, таблетки і спрей для горла, чек на "похворіти" для дорослого буде починатися від 300 гривень і вище.

Діти, залежно від віку, коштують трохи дорожче. За словами мами 3-х річної дитини Вікторії Бурки з Києва, в середньому на ліки витрачається від 300 до 1000 гривень.

"Якщо у дитини просто нежить і кашель, то в середньому десь близько 300-400 гривень тільки на це. Якщо ж температура - додаються жарознижуючі, наприклад Нурофен. А якщо все складно, тоді до лікаря і антибіотики. Такі ліки в середньому коштують від 200 і вище. Плюс усілякі дрібниці, ось і набігає", - повідомляє вона.

Раніше Українські Новини писали про те, скільки в середньому українці витрачають на дітей на місяць.

Тим часом МОЗ хоче в 20 разів підняти штрафи за продаж ліків без рецептів.