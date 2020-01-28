Детсад, тетрадки и кружки: сколько украинцы тратят на детей в месяц

В связи с жалобой министра образования Анны Новосад на зарплату в 36 тысяч гривен, которая по ее словам слишком маленькая для женщины с ребенком, было установлено, сколько на самом денег тратят на детей в обычных украинских семьях.

Соответствующие результаты опубликовали "Сегодня".

По словам многодетной матери Натальи Виногродской из Ровно, они с мужем воспитывают троих детей и в среднем, с зарплатой в 18 тысяч, тратят 8-10 тысяч. В траты входят больница, вакцины, поездки, различные посещения кружков, книги, тетради и другие развивающие вещи.

А вот Юлия Якименко из Харькова растит шестилетнего сына Сергея. На него ежемесячно тратит пять тысяч гривен. Из них львиная доля, около трех тысяч – оплата садика. Еще тысяча идет на кружки и развлечения. Столько же на мелочи вроде – игрушек и лекарств от насморка.

"В чем-то себя ущемляем, потому что у нас есть ребенок и он – в первую очередь. Его потребности. А потом по остаточному принципу – муж, жена", – говорит она.

Владимир Гарматюк с женой из Ивано-Франковска воспитывают двухмесячного Андрюшу. Больше всего потратили, когда малыш только родился. Пять тысяч гривен стоила коляска, две тысячи – кроватка. Хорошей помощью стал государственный бэби-бокс. Но из подаренного малыш быстро вырос, поэтому расходы возросли.

"Наибольшие расходы – это подгузники. Которых надо очень много. И докармливать – детская смесь. Это, грубо говоря, 500 гривен на три недели. Плюс одежда нужна. Я думаю, что три тысячи гривен", – отмечает молодой отец.

А киевские родители уверяют, больше всего средств идет все же на школьников.

"Сейчас я вам подсчитаю. В месяц это тысяч пять получается, если хорошо кормить", – говорит Неля, которая воспитывает школьницу.

Дочь Соня еще и модница, поэтому более половины этой суммы идет только на одежду.

А вот Наталья уже даже не считает. Ее девятилетний сын Денис любит различные кружки, а они недешевы:

"За полгода четыре тысячи, но надо платить сразу. Плаванье – 1250 в месяц. В школе если какие-то экскурсии, самая дешевая экскурсия – 200-350 гривен", - рассказывает мать.

Итак, дополнительное образование ребенка, кружки и экскурсии обходится родителям в несколько тысяч гривен в месяц, еще столько же тратят на одежду и питание.

Как сообщали Українські Новини, в Украине упала средняя зарплата: самую низкую получают работники сферы питания.

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