"Продамо землю - продамо майбутнє": у зв'язку з масовими акціями біля Ради в Києві утворилися затори

Сьогодні, 6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестують проти відкриття ринку землі. А в Києві тим часом утворилися значні затори на дорогах.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти розташувалися на площі Конституції, учасники акції продовжують приходити. Рух не перекрито, а на самій площі встановлена сцена.

Протестувальники тримають плакати з написами "Фермери проти дерибану землі", "Продамо землю - продамо майбутнє", "Продаж народної землі - злочин перед народом", "Коли війна землею не торгують" та інші.

Протестувальники. Фото: Страна

У мітингу беруть участь "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус", організація "Всеукраїнська аграрна рада" і Аграрна партія.

Обстановка спокійна. Правопорушень помічено не було. Затори спостерігаються біля центральних станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Кловська", "Театральна", "Університет".

Затори. Скріншот: Google Maps

Крім того, поліція посилила охорону громадського порядку у зв'язку з масовими акціями в урядовому кварталі в Києві, йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Порядок також охороняють військовослужбовці Національної гвардії та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поліція закликає учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і всіляко сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку і безпеки.



Як повідомляли Українські Новини, Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді.