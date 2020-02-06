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06 лютого 2020, четвер, 11:39 35
Суспільство 2020-02-06T14:45:03+02:00
Українські Новини
"Продамо землю - продамо майбутнє": у зв'язку з масовими акціями біля Ради в Києві утворилися затори

"Продамо землю - продамо майбутнє": у зв'язку з масовими акціями біля Ради в Києві утворилися затори

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Акція протесту, Протестувальники, Ринок землі
Мітинг проти ринку землі. Фото: Страна
Мітинг проти ринку землі. Фото: Страна

Сьогодні, 6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестують проти відкриття ринку землі. А в Києві тим часом утворилися значні затори на дорогах.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти розташувалися на площі Конституції, учасники акції продовжують приходити. Рух не перекрито, а на самій площі встановлена сцена.

Протестувальники тримають плакати з написами "Фермери проти дерибану землі", "Продамо землю - продамо майбутнє", "Продаж народної землі - злочин перед народом", "Коли війна землею не торгують" та інші.

Протестувальники. Фото: КраїнаПротестувальники. Фото: Страна

У мітингу беруть участь "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус", організація "Всеукраїнська аграрна рада" і Аграрна партія.

Обстановка спокійна. Правопорушень помічено не було. Затори спостерігаються біля центральних станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Кловська", "Театральна", "Університет".

Пробки. Скріншот: Google MapsЗатори. Скріншот: Google Maps

Крім того, поліція посилила охорону громадського порядку у зв'язку з масовими акціями в урядовому кварталі в Києві, йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

Порядок також охороняють військовослужбовці Національної гвардії та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поліція закликає учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і всіляко сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку і безпеки.


Як повідомляли Українські Новини, Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді.

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Сьогодні в Раді розглянуть законопроект про ринок землі
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