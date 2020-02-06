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  • В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на военных: 12 солдат ранены
06 февраля 2020, четверг, 11:05 35
Мир 2020-02-06T11:05:15+02:00
Українські Новини
В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на военных: 12 солдат ранены

В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на военных: 12 солдат ранены

Елизавета Кесельман
Израиль, Иерусалим, Терракт в Израиле, Армия обороны Израиля

В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на группу военнослужащих, которые возвращались с присяги в Армию обороны Израиля. В результате наезда, 12 солдат получили ранения, передает The Jerusalem Post.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных - легкие травмы.

Полиция установила произошедшее как теракт. согласно информации ведомства, брошенное авто нашли в палестинском городе Бейт-Джала недалеко от Вифлеема.

 

Больше всего в результате наезда пострадал 20-летний солдат. У него многочисленные травмы. После госпитализации солдата сразу же отправили на операционный стол. На данный момент он находится в стабильно тяжелом состоянии, однако угроза жизни все еще существует.

Как сообщали Українські Новини, израильтянка, приговоренная в России к почти 8 годам колонии, вылетела в Израиль на самолете Нетаньяху.

Также в Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил. 

Кроме того, в Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей. 

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