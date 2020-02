В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на военных: 12 солдат ранены

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных - легкие травмы.

Полиция установила произошедшее как теракт. согласно информации ведомства, брошенное авто нашли в палестинском городе Бейт-Джала недалеко от Вифлеема.

Breaking: At least 12 injured, including one critically, after a car rammed into pedestrians near Jerusalem’s Central Bus Station. The driver fled the scene. pic.twitter.com/gnKGmRzf71