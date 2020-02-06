В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на военных: 12 солдат ранены

В Иерусалиме неизвестный направил автомобиль на группу военнослужащих, которые возвращались с присяги в Армию обороны Израиля. В результате наезда, 12 солдат получили ранения, передает The Jerusalem Post.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных - легкие травмы.

Полиция установила произошедшее как теракт. согласно информации ведомства, брошенное авто нашли в палестинском городе Бейт-Джала недалеко от Вифлеема.

Breaking: At least 12 injured, including one critically, after a car rammed into pedestrians near Jerusalem’s Central Bus Station. The driver fled the scene. pic.twitter.com/gnKGmRzf71 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 6, 2020

Больше всего в результате наезда пострадал 20-летний солдат. У него многочисленные травмы. После госпитализации солдата сразу же отправили на операционный стол. На данный момент он находится в стабильно тяжелом состоянии, однако угроза жизни все еще существует.

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