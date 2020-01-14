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  • В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей
14 января 2020, вторник, 18:50 28
Мир 2020-01-14T19:00:02+02:00
Українські Новини
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей

В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей

Елизавета Кесельман
Израиль, Иерусалим, Раввин, Торговля людьми, Рабство
Раввин.Фото: pixabay
Раввин.Фото: pixabay

Полиция Израиля арестовала раввина, который держал в рабстве около 50 женщин и детей, заставляя работать их в тяжелых условиях. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что полицейские провели рейд в одном из зданий Иерусалима, когда стало известно, что некий религиозный лидер уже несколько лет противозаконно удерживает там людей, принуждая их к рабскому труду.

Его предполагаемые жертвы находились в полной изоляции и не могли связаться с родными и близкими.

60-летний раввин был задержан в ультраортодоксальном районе в центральной части Иерусалима по обвинению в содержании изолированного сообщества, в котором женщины и дети работали в рабских условиях, говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что у раввина было восемь сообщниц.

"Нам известно, что женщины и дети находились там несколько месяцев. Нам известно, что он забирал их деньги и держал их против воли", - цитирует Ассошиэйтед пресс слова представителя полиции Мики Розенфельда. 

Сам раввин отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Тернополе задержали мужчину и женщину, которые продавали людей в секс-рабство.

Кроме того, на Донбассе турок "продавал" украинок европейским борделям.

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