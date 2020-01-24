подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил
24 января 2020, пятница, 17:47 90
Мир 2020-01-24T17:48:59+02:00
Українські Новини
В Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил

В Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил

Елизавета Кесельман
Путин, Всемирный форум Холокоста, Израиль, Покушение на президента
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В ходе Всемирного форума дня памяти Холокоста, неизвестный грозился "убрать" президента России Владимира Путина, который во время своего выступления на форуме поставил в один ряд антисемитизм и русофобию, так и не объяснив, в чем она проявляется. Об этом передает израильское издание "Вести. Израиль по русски".

Отмечается, что 22 января, вечером, к сотруднице полиции, несшей дежурство в центре Иерусалима, поступил вопрос от мужчины: не прибыл ли Путин. Сотрудница полиции ответила, что еще не прибыл, и спросила, почему этот вопрос так интересует мужчину. В ответ она услышала: "Хочу его убрать" , - и тут же связалась с начальством, запросив санкцию на задержание. В тот день суд его арестовал.

23 января мировой суд в Иерусалиме удовлетворил ходатайство полиции, продлив арест подозреваемого на сутки. Однако его адвокат обжаловал решение в окружном суде, потребовав освободить своего доверителя сразу после отбытия президента РФ из Израиля. Суд отпустил мужчину.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Также Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи.

Больше новостей о: Путин Всемирный форум Холокоста Израиль Покушение на президента

ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной
Новости
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
В Киеве из-за очередного звонка о минировании закрыли 5 станций метро 18:31
В Давос я летал за свой счет, - нардеп Гончаренко 18:27
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа 18:15
Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС 18:05
САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины 17:51
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok