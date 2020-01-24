В Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил

В ходе Всемирного форума дня памяти Холокоста, неизвестный грозился "убрать" президента России Владимира Путина, который во время своего выступления на форуме поставил в один ряд антисемитизм и русофобию, так и не объяснив, в чем она проявляется. Об этом передает израильское издание "Вести. Израиль по русски".

Отмечается, что 22 января, вечером, к сотруднице полиции, несшей дежурство в центре Иерусалима, поступил вопрос от мужчины: не прибыл ли Путин. Сотрудница полиции ответила, что еще не прибыл, и спросила, почему этот вопрос так интересует мужчину. В ответ она услышала: "Хочу его убрать" , - и тут же связалась с начальством, запросив санкцию на задержание. В тот день суд его арестовал.

23 января мировой суд в Иерусалиме удовлетворил ходатайство полиции, продлив арест подозреваемого на сутки. Однако его адвокат обжаловал решение в окружном суде, потребовав освободить своего доверителя сразу после отбытия президента РФ из Израиля. Суд отпустил мужчину.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский отказался участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Также Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи.