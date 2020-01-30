Израильтянка, приговоренная в России к почти 8 годам колонии, вылетела в Израиль на самолете Нетаньяху

Гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную ранее к 7,5 годам колонии за перевоз 9, 6 граммов гашиша, освободили по приказу президента Росии Владимира Путин. 26-летняя Наама Иссахар вылетела в Израиль на самолете Биняьмина Нетяньяху. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, пообещав ей, что "все будет хорошо", а также, что он руководствуется принципами гуманности.

На прошлой неделе, 23 января, Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар, которая в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

На следующий день в Кремле заявили, что процесс затормозился из-за ее нежелания Иссахар писать прошение о помиловании. А в воскресенье, 26 января, адвокаты 26-летней израильтянки сообщили, что осужденная за контрабанду наркотиков все-таки подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.

"Мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту", - говорилось в заявлении защиты.

Мать осужденной подтвердила, что дочь написала прошение о помиловании. На этой неделе она прилетела в Россию и приехала в подмосковную колонию, где отбывает наказание ее дочь.

27 января комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала удовлетворить прошение, а губернатор Андрей Воробьев подписал рекомендацию.

30 января, освобожденная Иссахар вылетела вместе Нетаньяху из аэропорта Внуково-2 в Тель-Авив.

Отмечается, что Нетаньяху прилетел в Москву, чтобы проинформировать Путина о "сделке века" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, параметры которой на этой неделе объявил президент США Дональд Трамп.

На встрече с Путиным в Кремле израильский премьер поблагодарил его за помилование Иссахар.

"Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это вещь, которая трогает нас всех", - цитирует его РИА Новости.

Израильские СМИ писали, что Москва готова была передать Иссахар израильским властям в обмен на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Родственники израильтянки даже обращались в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, называя Иссахар "дипломатическим заложником". В ноябре 2019 года власти Израиля передали Буркова американцам.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина просила Болгарию экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина.

Также в Израиле арестовали подозреваемого в покушении Путина, но после задержания суд сразу же его отпустил