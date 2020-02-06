В условиях открытия рынка земли закон об отмене адвокатской монополии может лишить миллионы украинский защиты от рейдеров.

Об этом заявил представитель НААУ в Верховной Раде Михаил Дяденко во время заседания Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады. На комитете рассматривался законопроект №1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии).

От имени адвокатского сообщества Михаил Дяденко обратился к народным депутатам и призвал воздержаться от принятия документа в том виде, в котором он есть сейчас.

"Три года назад Верховная Рада приняла решение о так называемой адвокатской монополии, в том числе, учитывая положительные выводы Венецианской комиссии. С этого года мы фактически только начали жить по этим решением. И не заслушав, которое правоприменения и результаты этого решения, сегодня поднимается вопрос об отмене адвокатской монополии. НААУ не раз предлагала провести широкий диалог по этому вопросу, но Комитетом не были услышаны предостережения более пятидесятитысячному адвокатского сообщества ", - возмутился Михаил Дяденко.

Адвокат предостерег парламентариев - положения законопроекта №1013 приведут к нарушениям конституционных прав человека, прежде всего, права на защиту.

"В ближайшее время планируется открытие рынка земли. В условиях, когда в Украине широко действуют рейдеры, которых целые кланы, Верховная Рада может оставить миллионы украинских граждан без правовой защиты надлежащего качества. И такое поспешное решение об отмене адвокатской монополии может привести к очень негативным результатам. Поэтому от имени НААУ еще раз призываю народных депутатов перенести рассмотрение этого вопроса, провести широкий диалог и только после этого принять взвешенное решение ", - сказал представитель НААУ.

В то же время, председатель Комитета защиты прав человека НААУ Анна Колесник направила письмо Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрея Костина, в котором призвала признать законопроект №1013 имеющим быть возвращен субъекту законодательной инициативы.

Она очертила ряд рисков, которые несет эта законодательная инициатива, и назвала отмену адвокатской монополии недопустимым в европейской правовом государстве.

"Отмена исключительного представительства в суде может привести к тому, что осуществлять представительство сможет любой человек, даже без юридического образования. А это, в свою очередь, негативно повлияет на качество судопроизводства и приведет к уменьшению доверия граждан к судебной власти. Кроме того, отмена исключительного представительства адвокатами в судах приведет к удорожанию самого судебного процесса для государства, поскольку рассмотрение дел будет затягиваться часто намеренно, поскольку представитель не несет за это никакой ответственности. Также возможна ситуация по я й представитель без соответствующего образования, квалификации по незнанию всех тонкостей самого процесса, неумение собирать доказательства и т.п. также будет вызывать затягивание судебного процесса ", - говорится в письме.

Секретарь парламентского комитета по правовой политике Олег Макаров вообще предлагал исключить из повестки дня комитета законопроект №1013. За то, чтобы исключить этот вопрос с рассмотрения в профильном комитете, проголосовали только 4 члена депутата, против 13, воздержались два. Таким образом, этот вопрос остается в повестке дня.

По результатам его рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде законопроект принять окончательно. 17 - за, 3 - против, один воздержался.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр аграрной политики Швайка назвал законопроекты об отмене адвокатской монополии манипуляциями власти.

Также нардеп Цимбалюк сообщил, что в Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии,необходимых для поддержки законопроекта.