подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
  • Новости
  • Политика
  • Миллионы украинцев останутся без адвокатской защиты в случае принятия рынка земли и отмены адвокатской монополии, - НААУ
06 февраля 2020, четверг, 11:00 30
Политика 2020-02-06T11:02:55+02:00
Українські Новини
Миллионы украинцев останутся без адвокатской защиты в случае принятия рынка земли и отмены адвокатской монопол

Миллионы украинцев останутся без адвокатской защиты в случае принятия рынка земли и отмены адвокатской монополии, - НААУ

Надежда Комендантова
Адвокатская монополия, Отмена адвокатской монополии, НААУ, Адвокаты, Рынок земли
Адвокат (иллюстрация). Фото: partner-inform.de
Адвокат (иллюстрация). Фото: partner-inform.de

В условиях открытия рынка земли закон об отмене адвокатской монополии может лишить миллионы украинский защиты от рейдеров.

Об этом заявил представитель НААУ в Верховной Раде Михаил Дяденко во время заседания Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады. На комитете рассматривался законопроект №1013 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии).

От имени адвокатского сообщества Михаил Дяденко обратился к народным депутатам и призвал воздержаться от принятия документа в том виде, в котором он есть сейчас.

"Три года назад Верховная Рада приняла решение о так называемой адвокатской монополии, в том числе, учитывая положительные выводы Венецианской комиссии. С этого года мы фактически только начали жить по этим решением. И не заслушав, которое правоприменения и результаты этого решения, сегодня поднимается вопрос об отмене адвокатской монополии. НААУ не раз предлагала провести широкий диалог по этому вопросу, но Комитетом не были услышаны предостережения более пятидесятитысячному адвокатского сообщества ", - возмутился Михаил Дяденко.

Адвокат предостерег парламентариев - положения законопроекта №1013 приведут к нарушениям конституционных прав человека, прежде всего, права на защиту.

"В ближайшее время планируется открытие рынка земли. В условиях, когда в Украине широко действуют рейдеры, которых целые кланы, Верховная Рада может оставить миллионы украинских граждан без правовой защиты надлежащего качества. И такое поспешное решение об отмене адвокатской монополии может привести к очень негативным результатам. Поэтому от имени НААУ еще раз призываю народных депутатов перенести рассмотрение этого вопроса, провести широкий диалог и только после этого принять взвешенное решение ", - сказал представитель НААУ.

В то же время, председатель Комитета защиты прав человека НААУ Анна Колесник направила письмо Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрея Костина, в котором призвала признать законопроект №1013 имеющим быть возвращен субъекту законодательной инициативы.

Она очертила ряд рисков, которые несет эта законодательная инициатива, и назвала отмену адвокатской монополии недопустимым в европейской правовом государстве.

"Отмена исключительного представительства в суде может привести к тому, что осуществлять представительство сможет любой человек, даже без юридического образования. А это, в свою очередь, негативно повлияет на качество судопроизводства и приведет к уменьшению доверия граждан к судебной власти. Кроме того, отмена исключительного представительства адвокатами в судах приведет к удорожанию самого судебного процесса для государства, поскольку рассмотрение дел будет затягиваться часто намеренно, поскольку представитель не несет за это никакой ответственности. Также возможна ситуация по я й представитель без соответствующего образования, квалификации по незнанию всех тонкостей самого процесса, неумение собирать доказательства и т.п. также будет вызывать затягивание судебного процесса ", - говорится в письме.

Секретарь парламентского комитета по правовой политике Олег Макаров вообще предлагал исключить из повестки дня комитета законопроект №1013. За то, чтобы исключить этот вопрос с рассмотрения в профильном комитете, проголосовали только 4 члена депутата, против 13, воздержались два. Таким образом, этот вопрос остается в повестке дня.

По результатам его рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде законопроект принять окончательно. 17 - за, 3 - против, один воздержался.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр аграрной политики Швайка назвал законопроекты об отмене адвокатской монополии манипуляциями власти.

Также нардеп Цимбалюк сообщил, что в Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии,необходимых для поддержки законопроекта.

Больше новостей о: Адвокатская монополия Отмена адвокатской монополии НААУ Адвокаты Рынок земли

Павличенко не исключает манипуляций в Раде при рас...
Отмена адвокатской монополии приведет к росту моше...
Спустя 30 месяцев адвокат Чибирдин вышел из СИЗО...
Необъективное расследование сотрудниками Генпрокур...
Сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли
"Слуга народа" проводит собрание фракции при участии Зеленского
Новости
Бывший российский вице-губернатор назначен Кремлем новым "премьером" "ДНР" 11:41
За год НБУ сообщил силовикам о подозрительных операциях клиентов 35 банков 11:39
Ивано-Франковская область приостановила занятия в 17 школах из-за гриппа и ОРВИ 11:36
В январе "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 20% 11:28
Митинг против рынка земли. Фото: Страна
"Продадим землю - продадим будущее": в связи с массовыми акциями возле Рады в Киеве образовались пробки 11:28 Карта
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: курс валют на четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok