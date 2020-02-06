В умовах відкриття ринку землі закон про скасування адвокатської монополії може позбавити мільйони українців захисту від рейдерів.

Про це заявив представник НААУ у Верховній Раді Михайло Дяденко під час засідання Комітету з питань правової політики Верховної Ради. На комітеті розглядався законопроект №1013 про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії).

Від імені адвокатської спільноти Михайло Дяденко звернувся до народних депутатів та закликав утриматися від прийняття документу в тому вигляді, в якому він є зараз.

"Три роки тому Верховна Рада прийняла рішення про так звану адвокатську монополію, в тому числі, з огляду на позитивні висновки Венеціанської комісії. З цього року ми фактично лише почали жити за цим рішенням. І не заслухавши, яке правозастосування та результати цього рішення, сьогодні піднімається питання про скасування адвокатської монополії. НААУ не один раз пропонувала провести широкий діалог з цього питання, але Комітетом не були почуті застереження понад 50-тисячної адвокатської спільноти", - обурився Михайло Дяденко.

Адвокат застеріг парламентарів – положення законопроекту №1013 призведуть до порушень конституційних прав людини, насамперед, права на захист.

"Найближчим часом планується відкриття ринку землі. В умовах, коли в Україні широко діють рейдери, яких цілі клани, Верховна Рада може залишити мільйони українських громадян без правового захисту належної якості. І таке поспішне рішення про скасування адвокатської монополії може призвести до дуже негативних результатів. Тому від імені НААУ ще раз закликаю народних депутатів перенести розгляд цього питання, провести широкий діалог і лише після цього прийняти виважене рішення", - сказав представник НААУ.

Водночас, Голова Комітету захисту прав людини НААУ Ганна Колесник скерувала лист до Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрія Костіна, в якому закликала визнати законопроект №1013 таким, що має бути повернутий суб’єкту законодавчої ініціативи.

Вона окреслила низку ризиків, які несе ця законодавча ініціатива, і назвала скасування адвокатської монополії неприпустимим в європейській правовій державі.

"Скасування виключного представництва в суді може привести до того, що здійснювати представництво зможе будь-яка особа, навіть без юридичної освіти. А це, в свою чергу, негативно вплине на якість судочинства та призведе до зменшення довіри громадян до судової влади. Крім того, скасування виключного представництва адвокатами в судах призведе до здорожчання самого судового процесу для держави, оскільки розгляд справ буде затягуватись часто навмисно, оскільки представник не нестиме за це жодної відповідальності. Також можлива ситуація за якої представник без відповідної освіти, кваліфікації через незнання всіх тонкощів самого процесу, невміння збирати докази тощо також буде спричиняти затягування судового процесу", - йдеться у листі.

Секретар парламентського комітету з правової політики Олег Макаров взагалі пропонував виключити з порядку денного комітету законопроект №1013. За те, щоб виключити це питання з розгляду в профільному комітеті, проголосувало лише 4 члени депутати, проти 13, утрималося два. Таким чином, це питання залишається в порядку денному.

За результатами його розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді законопроект ухвалити остаточно. 17 — за, 3 — проти, один утримався.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр аграрної політики Швайка назвав законопроекти про скасування адвокатської монополії маніпуляціями влади.

Також нардеп Цимбалюк повідомив, що у Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії,необхідних для підтримки законопроекту.