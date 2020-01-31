подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 16:25 276
Верховная Рада и партии 2020-01-31T16:26:25+02:00
Українські Новини
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк

В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк

Жора Шокин
Цимбалюк, Батьківщина, Рынок земли, Адвокатская монополия, Верховная Рада
Михаил Цимбалюк. Фото: liga.net
Михаил Цимбалюк. Фото: liga.net

Депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк ("Батьківщина") считает, что в сессионном зале не наберется 300 голосов, необходимых для поддержки законопроекта об отмене адвокатской монополии в редакции, принятой в первом чтении.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Наберется ли 300 голосов - зависит от поддержки профильным комитетом правок, в частности наших. Если будут учтены те правки, на которых мы настаиваем, то мы будем определяться на заседании фракции. Пока что, насколько мне известно, в сессионном зале нет 300 голосов, чтобы поддержать законопроект в той редакции, которая прошла в первом чтении", - сказал он.

По его словам, сам законопроект об отмене адвокатской монополии, также как и другие ключевые законопроекты - о рынке земли и Трудовой кодекс содержат ряд противоречивых норм.

"Могу сказать как юрист, что там (в законопроекте об отмене адвокатской монополии) есть противоречивые нормы и мы их обсуждаем. Могу сказать, что накануне второго чтения фракция пока еще не приняла окончательное решение. Мы обсуждаем, какие нормы мы готовы поддержать, а за какие, при рассмотрении во втором чтении, голосовать не будем", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что власть пытается манипулировать этими и другими законопроектами, приглашая определенные экспертные круги, которые формируют общественное мнение.

"Такие попытки (манипуляций) есть. В этом плане наблюдается грустная история - почти к 70% законопроектов, которые были приняты ВРУ 9 созыва в "турборежиме", нужно вносить или уже вносятся изменения. Это тревожная тенденция, что качество принятых законопроектов невысокое. Власть на самом деле манипулирует... пригашает определенные экспертные круги с которыми работает и они формируют общественное мнение. Однако, я совершенно точно знаю, что внутри "монобольшинства" есть люди, которые не готовы просто так нажимать на зеленую кнопку и научились не только читать, но и анализировать законопроекты. Они осуществляют внутреннее сопротивление и дискуссия по этим законопроектам продолжается", - подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщали Українські Новини, ,ывший министр аграрной политики Игорь Швайка считает, что инициированные властью законопроекты о рынке земли, новый Трудовой кодекс, а также законопроект об отмене адвокатской монополии направлены на то, чтобы ликвидировать все существующие на сегодня достижения.

Больше новостей о: Цимбалюк Батьківщина Рынок земли Адвокатская монополия Верховная Рада

В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Новости
Британская делегация ушла из Европарламента под волынку 17:54
ГБР не хочет расследовать дело на Байдена 17:47
Курс гривны на межбанке снизился до 25,04 UAH/USD 17:42
Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Анатолий Чугриев 17:31
В квартире 60-летнего мужчины взорвалась газовая плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В Обухове в многоэтажке взорвался газ 17:30
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
В Харькове раздался взрыв и выстрелы, введена операция "Сирена" 15:47
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц 12:31 Документ
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
больше новостей
Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok