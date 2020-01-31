Законопроекты о рынке земли, о труде и отмене адвокатской монополии - манипуляция власти, - Швайка

Бывший министр аграрной политики в Кабинете Министров Арсения Яценюка Игорь Швайка считает, что инициированные властью законопроекты о рынке земли, новый Трудовой кодекс, а также законопроект об отмене адвокатской монополии направлены на то, чтобы ликвидировать все существующие на сегодня достижения.

Об этом он сказал Українським Новинам

"Во-первых, это абсолютная манипуляция. Во-вторых, это абсолютное нарушение прав украинских граждан. Третье - прослеживается направленность исключительно на то, чтобы ликвидировать все достижения, которые у нас на сегодня есть", - сказал Швайка.

Он считает, что "наилучшим способом дальнейшего существования этой зеленой власти будет самоустранение".

"Для украинской нации это будет наилучший вариант дальнейшего развития парламента этого созыва", - подытожил экс-министр.

Как сообщали Українські Новини, нардеп Илья Кива заявляет, что власть хочет отобрать у людей последнее: землю, трудовые права и нивелировать их право на защиту.