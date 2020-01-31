подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 13:00 53
Верховная Рада и партии 2020-01-31T13:07:24+02:00
Українські Новини
Законопроекты о рынке земли, о труде и отмене адвокатской монополии - манипуляция власти, - Швайка

Законопроекты о рынке земли, о труде и отмене адвокатской монополии - манипуляция власти, - Швайка

Жора Шокин
Швайка, Власть, Верховная Рада, Рынок земли, Трудовой кодекс, Адвокатская монополия, Зеленский, Слуга народа
Игорь Швайка. Фото: argumentua
Игорь Швайка. Фото: argumentua

Бывший министр аграрной политики в Кабинете Министров Арсения Яценюка Игорь Швайка считает, что инициированные властью законопроекты о рынке земли, новый Трудовой кодекс, а также законопроект об отмене адвокатской монополии направлены на то, чтобы ликвидировать все существующие на сегодня достижения.

Об этом он сказал Українським Новинам

"Во-первых, это абсолютная манипуляция. Во-вторых, это абсолютное нарушение прав украинских граждан. Третье - прослеживается направленность исключительно на то, чтобы ликвидировать все достижения, которые у нас на сегодня есть", - сказал Швайка.

Он считает, что "наилучшим способом дальнейшего существования этой зеленой власти будет самоустранение".

"Для украинской нации это будет наилучший вариант дальнейшего развития парламента этого созыва", - подытожил экс-министр.

Как сообщали Українські Новини, нардеп Илья Кива заявляет, что власть хочет отобрать у людей последнее: землю, трудовые права и нивелировать их право на защиту.

 

Больше новостей о: Швайка Власть Верховная Рада Рынок земли Трудовой кодекс Адвокатская монополия Зеленский Слуга народа

Помпео назвал условия для встречи Трампа и Зеленского в США
Миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа
Новости
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, - Зеленский 13:52
Украина оказалась на 15 строчке по уровню оптимизма среди 46 стран 13:42
Отопительный сезон под угрозой: критическую задолженность за газ имеют 18 предприятий 13:28 Дополнено
СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину 13:21
Помпео назвал условия для встречи Трампа и Зеленского в США 13:13
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года, – Левочкин 15:56
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
больше новостей
НАБУ сообщило о подозрении бывшему главному архитектору Киева
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok