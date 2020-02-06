Финляндия намерена увеличить декрет для мужчин, чтобы они проводили больше времени со своими детьми

Власти Финляндии заявили о планах сделать равными продолжительность оплачиваемых отпусков (декретов) по уходу за ребенком для мужчин и женщин.Об этом передает ВВС Украина.

Целью подобного нововведения является сплочение мужчин со своими малолетними детьми, заявляют власти. Помимо этого, решение будет правильным и с точки зрения обеспечения гендерного равенства.

В случае одобрения изменений, продолжительность декрета для мужчин составит почти 7 месяцев - столько, сколько и для женщин.

При этом партнеры будут иметь право передавать друг другу часть своей квоты.

Кроме того, женщины также сохранят за собой право получить дополнительный месячный оплачиваемый отпуск перед родами.

Неполным семьям, где ребенка воспитывает один из родителей, будут предоставляться сразу две квоты на 7 месяцев.

В Финляндии мужчины могут идти в декретный отпуск и по нынешним правилам. Однако на практике этим правом пользуется только один из четырех финских мужчин.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прошлом месяце заявила, что ее стране все еще прийдется пройти определенный путь для достижения гендерного равенства.

Она также пожаловалась, что слишком мало финских мужчин проводят достаточно времени со своими малолетними детьми.

Гендерно-нейтральная система декретных отпусков уже действует в Португалии: каждый - как мама, так и папа - может взять 120 дней отпуска при сохранении 100% зарплаты. Еще 30 дней можно взять при условии, что работник будет получать только 80% зарплаты.

В Дании, например, мужчины получают две недели отпуска после рождения ребенка. В то же время супруги могут разделить декретный отпуск (4 месяца) между собой.

Как сообщали Українські Новини, действующий премьер - министр Финляндии Санна Марин стала самым молодым премьером в мире.

Также в декабре в Раде заявляли об изменениях в Трудовом кодексе, и о декретном отпуске для мужчин.