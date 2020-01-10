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10 января 2020, пятница, 14:34 143
Экономика 2020-01-10T16:15:02+02:00
Українські Новини
Иностранцы хотят приобрести не более 15% арендуемых сельхозземель, - датская Agromino

Иностранцы хотят приобрести не более 15% арендуемых сельхозземель, - датская Agromino

Анна Рудык
Продажа земли, Agromino, Рынок земли

Владеющая сельскохозяйственными активами в Украине компания Agromino (ранее Trigon Agri, Дания) считает, что агрохолдинги с иностранными инвестициями или находящиеся во владении иностранцев приобретут не более 10-15% арендуемых ими сельскохозяйственных земель после открытия рынка земли.

Об этом сообщил мажоритарный собственник компании Петр Крогман в интервью изданию "НВ. Бизнес", передают Українськi Новини.

"Покупка земли требует огромных инвестиций, поэтому мы не планируем выкупать большие площади. Я думаю, что другие агрохолдинги поступят таким же образом и приобретут не более 10−15% площадей. Пайщики массово тоже не стремятся продавать землю", - сказал он.

Также Крогман считает целесообразной идею позволить иностранцам выкупать только ранее арендованную землю и осуждает запрет на продажу им земли в целом, поскольку это может пагубно сказаться на репутации Украины.

Кроме того, по его словам, полный запрет на продажу земли иностранцам установит цену на землю не более 2 тыс. евро за га.

"После вступления такой нормы в силу иностранные агрохолдинги, которые работают в Украине, могут потерять свои земли и инвестиции. Кто их заберет? Рейдеры", - прокомментировал Крогман.

Как сообщали Українськi Новини, в Госгеокадастре объяснили, когда отмена моратория на продажу сельхозземель начнет действовать.

Ранее Кабинет Министров одобрил план удешевления кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земли после того, как Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли.

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