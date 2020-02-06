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06 лютого 2020, четвер, 08:35 28
Верховна Рада і партії 2020-02-06T11:45:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні в Раді розглянуть законопроект про ринок землі

Сьогодні в Раді розглянуть законопроект про ринок землі

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Дмитро Разумков, Давид Арахамія, Ринок землі
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада розгляне законопроект про ринок землі у другому читанні, якщо будуть пройдені всі норми, передбачені регламентом. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112".


"Дивіться, він стоїть у порядку денному на четвер. Якщо всі норми, передбачені регламентом, будуть пройдені, якщо буде можливість розглядати його в сесійній залі ВР за регламентом – ми будемо це робити. (Це технічно можливо встигнути?) Технічно – так", - заявив Разумков.

А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам, що прогнозує розгляд поправок до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі парламентом вночі 6 лютого.

"Скільки це займе часу - ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, проголосуємо за "до перемоги", як кажуть. У мене є прогнози, що це в 3-4 годині ранку ми в четвер закінчимо. Я думаю, що десь так. Але ми точно не встигнемо за один день", - сказав Арахамія.

Депутат зазначив, що Рада розгляне низку правок вночі, після чого продовжить розгляд у п'ятницю, 7 лютого і наступного пленарного тижня 18-21 лютого.

Крім того, президент Володимир Зеленський приїде до Верховної Ради і проведе консультації щодо законопроекту про ринок землі. Про це LB.ua повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

"Завтра, в четвер, перед розглядом у другому читанні законопроекту про ринок землі, в Раду приїде президент", – заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, розгляд законопроекту про ринок землі почнеться на цьому тижні.


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Сьогодні в Раді розглянуть законопроект про ринок землі
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