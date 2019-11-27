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27 ноября 2019, среда, 15:07 213
Кабмин 2019-11-27T15:07:59+02:00
Українські Новини
Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: он начнется в апреле 2020

Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: он начнется в апреле 2020

Медреформа, Кабмин, Алексей Гончарук

Правительство Украины на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о начале второго этапа медреформы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Сегодня Кабмин принял Программу медицинских гарантий, которая заработает 1 апреля 2020 года и станет началом второго этапа трансформации системы здравоохранения. Данная программа будет действовать для всех видов медицинской помощи.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает многие пациенты, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также сообщается, что для этого медицинские учреждения должны заключить договора с Национальной службой здоровья. При этом предполагается, что коммунальные больницы будут подключены к национальной системе электронного здоровья eHealth.

Кроме того, правительство также приняло решение о введении госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной сети медицинских учреждений.

Ранее Українські Новини сообщали про реформу медицины: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году.

Также сообщалось о том, что изменилось в системе здравоохранения в 2019.

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