Баканов прокомментировал обыски на "1+1", призвав телеканал не спекулировать фактами

Следственные действия по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука проводились также у министров, представителей власти и управления государственной охраны, как и на телеканале "1+1" в редакции программы "Гроші".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, со ссылкой на главу Ивана Баканова, передают Українськi Новини.

"Глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились также касаемо министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием", - говорится в сообщении СБУ.

Следователи и оперативники СБУ установили, что к прослушке могли быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют офис телеканала "1+1" на улице Куреневской.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или о притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незасбконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - заявил Баканов.

Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

Следователи осуществляют досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации (СТС) в помещениях Кабинета Министров по ч.3 ст.359 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, телеканал "1+1" считает обыски давлением.

Ранее СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1".