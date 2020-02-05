ГБР вызывает Федину для вручения сообщения о подозрении

Государственное бюро расследований вызывает депутата Верховной Рады Софию Федину ("Евросолидарность") для вручения сообщения о подозрении 6 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Отмечается, что по поручению Генерального прокурора 3 февраля следователем ГБР Федина вызвана для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении на 6 февраля.

Повестка о вызове направлена ​​по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

В соответствии с ч. 1 ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Федина считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове ГБР дополнительно публикует повестку на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков.

Позже Офис Генерального прокурора засекретил информацию по делу против Софии Федины и Маруси Зверобой о возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.