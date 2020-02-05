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05 лютого 2020, середа, 21:44 4
Президент 2020-02-05T21:57:53+02:00
Українські Новини
Зеленський у Ватикані зустрінеться з Папою Римським

Зеленський у Ватикані зустрінеться з Папою Римським

Анна Рудык
Україна-Італія, Ватикан, Володимир Зеленський, Папа Римський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відвідає Ватикан для зустрічі з Папою Римським Франциском 8 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"8 лютого відбудеться офіційний візит Президента України Володимира Зеленського Ватикан", - сказано в ньому.

Програмою візиту передбачена зустріч глави держави з Папою Римським Франциском.

Відбудеться також зустріч Президента з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Паролином за участю секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Як повідомляли Українські Новини, українська і американська сторони вважають, що офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в США повинен проходити після досягнення значного прогресу в переговорах про посилення торгово-економічних відносин, щоб бути предметним.

Раніше держсекретар США Майк Помпео прибув з візитом в Україну увечері 30 січня.

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