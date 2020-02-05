Обшуки на телеканалі "1+1" пов'язані зі справою про незаконні аудіофайли, — СБУ

Служба безпеки України заявляє, що обшуки в офісі телеканалу "1+1" стосуються конкретних осіб і можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмканалі, передають Українські Новини.

"Обшуки, які проводяться на вулиці Куренівській, 18, не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються у відношенні конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання ними аудіофайлів, отриманих незаконним способом", - сказано в ньому.

СБУ підкреслює, що ніякого втручання в роботу телеканалу "1+1" не проводиться.

"Тривають слідчі дії, здійснювані на підставі рішення суду", - повідомляє СБУ.

Слідчі дії також проводяться і стосовно інших осіб, вони перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука, яке 15 січня було поширено в мережі. На аудіозаписі була нібито нарада, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.