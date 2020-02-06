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06 февраля 2020, четверг, 11:09 26
Lifestyle 2020-02-06T11:11:13+02:00
Українські Новини
Сегодня день рождения Боба Марли. 10 треков легенды

Сегодня день рождения Боба Марли. 10 треков легенды

Кира Молчанова
Боб Марли, День рождения, Ямайка, Музыка, Регги

6 февраля, в День бармена и мыслей, мир празднует День Рождения легендарного ямайского музыканта, вокалиста и композитора Боба Марли. Его без преувеличения можно назвать идолом. Портреты музыканта стали символом регги, а его музыка популярна до сих пор. Именно благодаря Бобу Марли мир узнал и полюбил стиль регги.

В день его рождения Українські Новини вспоминают 10 вдохновляющих песен исполнителя с Ямайки.

One Love

Is this love

Could you be loved

So Much Troubles in The World

War

Get Up, Stand Up

Positive Vibration

Redemption Song

No Woman No Cry

I Shot The Sherif

1 января украинцы отметили день рождения Степана Бандеры традиционным факельным шествием.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон свой день рождения отметила 9 января. Шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта ко дню рождения мамы сделали ей подарок: с помощью отца они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород.

 

 

 

Как писали Українські Новини,

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