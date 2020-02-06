Сегодня день рождения Боба Марли. 10 треков легенды

6 февраля, в День бармена и мыслей, мир празднует День Рождения легендарного ямайского музыканта, вокалиста и композитора Боба Марли. Его без преувеличения можно назвать идолом. Портреты музыканта стали символом регги, а его музыка популярна до сих пор. Именно благодаря Бобу Марли мир узнал и полюбил стиль регги. В день его рождения Українські Новини вспоминают 10 вдохновляющих песен исполнителя с Ямайки. One Love https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=vdB-8eLEW8g" frameborder="0" allowfullscreen> Is this love https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NjZCwuXxQOs" frameborder="0" allowfullscreen> Could you be loved https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Mm7muPjevik" frameborder="0" allowfullscreen> So Much Troubles in The World https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=gAFbYTvXXyY" frameborder="0" allowfullscreen> War https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4XHEPoMNP0I" frameborder="0" allowfullscreen> Get Up, Stand Up https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=X2W3aG8uizA" frameborder="0" allowfullscreen> Positive Vibration https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=__1GvhLTEcc" frameborder="0" allowfullscreen> Redemption Song https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=kOFu6b3w6c0" frameborder="0" allowfullscreen> No Woman No Cry https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pHlSE9j5FGY" frameborder="0" allowfullscreen> I Shot The Sherif https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2XiYUYcpsT4" frameborder="0" allowfullscreen> 1 января украинцы отметили день рождения Степана Бандеры традиционным факельным шествием. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон свой день рождения отметила 9 января. Шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта ко дню рождения мамы сделали ей подарок: с помощью отца они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород. Как писали Українські Новини,