Сегодня день рождения Боба Марли. 10 треков легенды

В день его рождения Українські Новини вспоминают 10 вдохновляющих песен исполнителя с Ямайки.

One Love

https://www.youtube.com/watch?v=vdB-8eLEW8g" frameborder="0" allowfullscreen>

Is this love

https://www.youtube.com/watch?v=NjZCwuXxQOs" frameborder="0" allowfullscreen>

Could you be loved

https://www.youtube.com/watch?v=Mm7muPjevik" frameborder="0" allowfullscreen>

So Much Troubles in The World

https://www.youtube.com/watch?v=gAFbYTvXXyY" frameborder="0" allowfullscreen>

War

https://www.youtube.com/watch?v=4XHEPoMNP0I" frameborder="0" allowfullscreen>

Get Up, Stand Up

https://www.youtube.com/watch?v=X2W3aG8uizA" frameborder="0" allowfullscreen>

Positive Vibration

https://www.youtube.com/watch?v=__1GvhLTEcc" frameborder="0" allowfullscreen>

Redemption Song

https://www.youtube.com/watch?v=kOFu6b3w6c0" frameborder="0" allowfullscreen>

No Woman No Cry

https://www.youtube.com/watch?v=pHlSE9j5FGY" frameborder="0" allowfullscreen>

I Shot The Sherif

https://www.youtube.com/watch?v=2XiYUYcpsT4" frameborder="0" allowfullscreen>

1 января украинцы отметили день рождения Степана Бандеры традиционным факельным шествием.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон свой день рождения отметила 9 января. Шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта ко дню рождения мамы сделали ей подарок: с помощью отца они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород.