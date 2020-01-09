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09 января 2020, четверг, 21:10 526
Жизнь 2020-01-09T21:30:02+02:00
Українські Новини
Кейт Миддлтон празднует 38-летие: что подарили герцогине дети и муж

Кейт Миддлтон празднует 38-летие: что подарили герцогине дети и муж

Анна Рудык
Кейт Миддлтон, королевская семья, Принц Уильям
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

После вчерашнего заявления принца Гарри и его жены о намерении частично выйти из королевской семьи, сегодня, 9 января, свой день рождения отмечает жена принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ранее рассказала, как герцог покорял ее сердце.

По данным издания Closer Weekly, шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта ко дню рождения мамы сделали ей подарок заблаговременно: с помощью отца они устроили в их норфолкском поместье Анмер-холл свой собственный огород. И сами выбрали растения, которые там посадили.

Также отмечается, что дети выбрали свои любимые фотографии и сделали из них коллаж, который презентовали Миддлтон.

"В то время, как это уже стало семейной традицией, в этом году коллаж слегка отличается, поскольку содержит снимки, которые Джордж и Шарлотта делали сами", — рассказал источник.

А муж Миддлтон, принц Уильям, по данным издания, подарил супруге роскошные бриллиантовые серьги и колье.

Кроме того, Кенсингтонский дворец в честь дня рождения Миддлтон опубликовал ее фото в свитере и джинсах, в которых герцогиню можно заметить крайне редко на публике.

Кейт Миддлтон. Фото: Инстаграм/kensingtonroyal Кейт Миддлтон. Фото: Инстаграм/kensingtonroyal

Известно, что Миддлтон праздновала день рождения в узком семейном кругу в лондонском Кенсингтонском дворце — вместе с мужем принцем Уильямом и тремя их детьми — принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Во дворец также прибыли еще несколько членов королевской семьи.

Как сообщали Українські Новини, в сети появилась трогательная рождественская открытка принца Уильяма с семьей.

А в прошлом году принца Гарри с женой не пригласили на день рождения Кейт Миддлтон.

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