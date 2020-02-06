День бармена и мыслей: какой сегодня день в Украине и мире

Сегодня, 6 февраля отмечается Международный день бармена (International Bartender`s Day) и Международный день борьбы с женским обрезанием. 6 февраля празднуют Международный день бармена Кроме того, сегодня День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day) и праздник мыслей. Также 5 февраля на Ямайке празднуют День Боба Марли. В Новой Зеландии отмечается 6 февраля национальный день - День Вайтанги. Сегодня также День саамского народа. По православному календарю отмечается День памяти преподобной Ксении. В народе этот день считали переломом зимы, и по нему прогнозировали погоду на будущую весну: "Какая Ксения - такая и весна". Именины отмечают: Агап Анастасий Вавила Варсима Герасим Денис Евсевия Зосима Иван Ксения Македон (Македония) Павел Павсирий Тимофей Феодотиона Филон Хрисоплока Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 6 февраля, в Украине днем -1...+6 градусов, ночью -8...+4 градусов. Почти по всей территории Украины прогнозируют сильный снег. Ветер 7-12 м\/с, на Востоке — 5-10 м\/с. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 23,13 коп. и составляет 24,8523 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 6 февраля установлен на уровне 27,4556 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака.