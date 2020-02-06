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06 февраля 2020, четверг, 06:00 160
Lifestyle 2020-02-06T06:00:03+02:00
Українські Новини
День бармена и мыслей: какой сегодня день в Украине и мире

День бармена и мыслей: какой сегодня день в Украине и мире

Ярина Вацяк
Прогноз погоды, Курс валют, именины, Праздник, какой сегодня праздник, 6 февраля, какой сегодня день
Бармен. Фото: pixabay.com
Бармен. Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 февраля отмечается Международный день бармена (International Bartender`s Day) и Международный день борьбы с женским обрезанием.

6 февраля празднуют Международный день бармена6 февраля празднуют Международный день бармена

Кроме того, сегодня День замороженного йогурта (International Frozen Yogurt Day) и праздник мыслей.

Также 5 февраля на Ямайке празднуют День Боба Марли.

В Новой Зеландии отмечается 6 февраля национальный день - День Вайтанги.

Сегодня также День саамского народа.

По православному календарю отмечается День памяти преподобной Ксении.

В народе этот день считали переломом зимы, и по нему прогнозировали погоду на будущую весну: "Какая Ксения - такая и весна".

Именины отмечают:

  • Агап
  • Анастасий
  • Вавила
  • Варсима
  • Герасим
  • Денис
  • Евсевия
  • Зосима
  • Иван
  • Ксения
  • Македон (Македония)
  • Павел
  • Павсирий
  • Тимофей
  • Феодотиона
  • Филон
  • Хрисоплока

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 6 февраля, в Украине днем -1...+6 градусов, ночью -8...+4 градусов. Почти по всей территории Украины прогнозируют сильный снег. Ветер 7-12 м/с, на Востоке — 5-10 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 23,13 коп. и составляет 24,8523 UAH/USD. Курс гривны к евро на 6 февраля установлен на уровне 27,4556 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака.

 

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