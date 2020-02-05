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05 лютого 2020, середа, 18:50 17
Кабмін 2020-02-05T18:57:51+02:00
Українські Новини
Зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати по країні

Зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати по країні

Анна Рудык
Кабмін, зарплати чиновників, Зарплати міністрів, зарплати Кабміну
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів прив'язав зарплати міністрів, заступників міністрів та керівництва державних підприємств до середньої зарплати по країні через коефіцієнт.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

"Уряд затвердив порядок виплати зарплат керівникам Кабінету Міністрів і державних підприємств, ухваливши відповідну постанову на виконання завдання Президента", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення також передбачає, що премії можуть становити не більше одного окладу і відповідати оцінці діяльності за результатами кварталу.

"Прем'єр-міністр і міністри - 5 середніх зарплат; заступники міністрів - 4,5. Максимальна премія - не більше, ніж один оклад", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він підкреслив, що вся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде щомісяця оприлюднюватися.

Також уряд звернувся до спостережної ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від великих виплат премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їх перегляд у бік зменшення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що доведеться прощатися з міністрами, які не погодяться на запропоновану зарплату.

Тим часом 43 чиновника Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень: повний список.

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Зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати по країні
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