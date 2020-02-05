Зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати по країні

Кабінет Міністрів прив'язав зарплати міністрів, заступників міністрів та керівництва державних підприємств до середньої зарплати по країні через коефіцієнт.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

"Уряд затвердив порядок виплати зарплат керівникам Кабінету Міністрів і державних підприємств, ухваливши відповідну постанову на виконання завдання Президента", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення також передбачає, що премії можуть становити не більше одного окладу і відповідати оцінці діяльності за результатами кварталу.

"Прем'єр-міністр і міністри - 5 середніх зарплат; заступники міністрів - 4,5. Максимальна премія - не більше, ніж один оклад", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він підкреслив, що вся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде щомісяця оприлюднюватися.

Також уряд звернувся до спостережної ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від великих виплат премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їх перегляд у бік зменшення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що доведеться прощатися з міністрами, які не погодяться на запропоновану зарплату.

Тим часом 43 чиновника Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень: повний список.