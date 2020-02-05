Павличенко не исключает манипуляций в Раде при рассмотрении рынка земли, труда и адвокатской монополии

Глава правления Украинского хельсинского союза по правам человека Павличенко не исключает манипуляций при рассмотрении Радой во втором чтении законопроектов о рынке земли, Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Манипуляции могут быть везде, однако им не может быть места в парламенте. Параллельное, пакетное голосование? Все может быть, и этого никто не исключает. Но мы можем об этом и не узнать. Договорные матчи существуют, но об этом узнают через несколько лет", - сказал он.

При этом он считает, что Трудовой кодекс скорее всего не будет принят.

Как сообщали Українські Новини, рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе.

А премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.