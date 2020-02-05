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05 февраля 2020, среда, 18:00 14
Общество 2020-02-05T18:00:04+02:00
Українські Новини
Павличенко не исключает манипуляций в Раде при рассмотрении рынка земли, труда и адвокатской монополии

Павличенко не исключает манипуляций в Раде при рассмотрении рынка земли, труда и адвокатской монополии

Анна Рудык
Александр Павличенко, Рынок земли, рынок труда, Адвокатская монополия
Павличенко Александр. Фото: humanrights.org.ua
Павличенко Александр. Фото: humanrights.org.ua

Глава правления Украинского хельсинского союза по правам человека Павличенко не исключает манипуляций при рассмотрении Радой во втором чтении законопроектов о рынке земли, Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии. 

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам. 

"Манипуляции могут быть везде, однако им не может быть места в парламенте. Параллельное, пакетное голосование? Все может быть, и этого никто не исключает. Но мы можем об этом и не узнать. Договорные матчи существуют, но об этом узнают через несколько лет", - сказал он. 

При этом он считает, что Трудовой кодекс скорее всего не будет принят. 

Как сообщали Українські Новини, рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе.

А премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

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