підписатися на розсилку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 лютого 2020, середа, 18:00 6
Суспільство 2020-02-05T18:09:22+02:00
Українські Новини
Павличенко не виключає маніпуляцій в Раді при розгляді ринку землі, праці та адвокатської монополії

Павличенко не виключає маніпуляцій в Раді при розгляді ринку землі, праці та адвокатської монополії

Анна Рудык
Ринок землі, Ринок праці, Олександр Павличенко
Павличенко Олександр. Фото: humanrights.org.ua
Павличенко Олександр. Фото: humanrights.org.ua

Голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко не виключає маніпуляцій при розгляді Радою у другому читанні законопроектів про ринок землі, Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Маніпуляції можуть бути скрізь, проте їм не може бути місця в парламенті. Паралельне, пакетне голосування? Все може бути, і цього ніхто не виключає. Але ми можемо про це не дізнатися. Договірні матчі існують, але про це дізнаються через кілька років", - сказав він.

При цьому він вважає, що Трудовий кодекс швидше за все не буде прийнятий.

Як повідомляли Українські Новини, розгляд законопроекту про ринок землі почнеться цього тижня.

А прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

Більше новин про: Ринок землі Ринок праці Олександр Павличенко

ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника
Зеленський схвалив намір прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні
Новини
У січні міжнародні резерви досягли найвищого рівня з 2012 року 18:25
Павличенко не виключає маніпуляцій в Раді при розгляді ринку землі, праці та адвокатської монополії 18:00
Грип. Фото: Pxabay.
Від ускладнень після грипу померли 15 українців 17:53 Інфографіка
Нардеп Кива збирається судитися з Рябошапкою через бійку в ресторані 17:49
Після евакуації з Китаю українців помістять на карантин 17:28
більше новин
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть, - німецькі ЗМІ 11:30
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
більше новин
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok