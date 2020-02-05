Павличенко не виключає маніпуляцій в Раді при розгляді ринку землі, праці та адвокатської монополії

Голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко не виключає маніпуляцій при розгляді Радою у другому читанні законопроектів про ринок землі, Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Маніпуляції можуть бути скрізь, проте їм не може бути місця в парламенті. Паралельне, пакетне голосування? Все може бути, і цього ніхто не виключає. Але ми можемо про це не дізнатися. Договірні матчі існують, але про це дізнаються через кілька років", - сказав він.

При цьому він вважає, що Трудовий кодекс швидше за все не буде прийнятий.

Як повідомляли Українські Новини, розгляд законопроекту про ринок землі почнеться цього тижня.

А прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.