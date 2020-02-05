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05 февраля 2020, среда, 15:40 1160
Происшествия 2020-02-05T15:40:40+02:00
Українські Новини
В Киеве ограбили квартиру депутата Рады Александра Ткаченко, - СМИ

В Киеве ограбили квартиру депутата Рады Александра Ткаченко, - СМИ

Ольга Фандорина
Киев, Ограбление, Воровство, Ограбление депутата
Александр Ткаченко. Фото: Facebook/ Слуга Народу
Александр Ткаченко. Фото: Facebook/ Слуга Народу

В прошлый понедельник, 27 января, в Киеве обокрали квартиру депутата Верховной Рады Александра Михайловича Ткаченко (тезка бывшего шефа 1+1, - Ред.) В момент преступления хозяев не было дома. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Домушники подобрали ключи к замкам квартиры нардепа, расположенной на улице Лютеранской в Киеве, и вынесли все не громоздкие ценности, которые могли уместиться под одеждой и в ручной клади. Пропали несколько ноутбуков, двое наручных часов (одни из них марки Orient), брендовые солнцезащитные очки, два золотых перстня с камнями, духи и золотая булавка в виде тризубца.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением". Если преступников найдут, им грозит до 6 лет тюрьмы.

О потерпевшем известно, что это народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко. Он вырос и воспитывался в городе Татарбунары. Окончил юридический факультет Одесской национальной юридической академии. С 2007 по 2016 год работал юрисконсультом предприятий и руководителем в юридической компании.

С 2011 года Ткаченко занимается адвокатской деятельностью. С 2016 года является управляющим партнером юридической фирмы "Арт де Лекс". В 2014 году был кандидатом в народные депутаты от Партии зелёных (№ 30 в избирательном списке).

На парламентских выборах 2019 года прошел в Раду от "Слуги народа" по избирательному округу №141 в Белгород-Днестровском.

Напомним, ранее депутата Арьева обокрали на киевском вокзале.

Также ранее в Глевахе напали на дом депутата Пинзеника: хозяина дома и его жену связали и ограбили.

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