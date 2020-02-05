В Киевской области военный разбирал гранату и случайно взорвал

В Киевской области полиция задержала военного, который попытался дома разобрать гранату, что привело к взрыву. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел в Белоцерковском районе. При взрыве военный получил травму.

"Молодой человек, находясь в отпуске, вместе с отчимом распивал спиртные напитки. Старший мужчина рассказал, что у него есть граната. Военнослужащий взял начал ее разбирать, заявив, что разбирается в этом. Однако, при сборке гранаты он допустил ошибку и произошел взрыв, который и привел к травме", – говорится в сообщении.

Врачам мужчина заявил, что травму получил при взрыве петарды, однако следователи полиции выяснили истинную причину.

"В доме полицейские нашли остатки запала и патроны к ружью 16 калибра, которые изъяли в качестве вещественных доказательств. Парня задержали. Ему объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения – домашний арест", - сообщили в полиции.

Отчим потерпевшего также помещен под домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, 7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе.

19 ноября 2019 мужчина погиб из-за взрыва гранаты в Днипре.