ДБР викликає Федину для вручення повідомлення про підозру

Державне бюро розслідувань викликає депутата Верховної Ради Софію Федину ("Євросолідарність") для вручення повідомлення про підозру 6 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Зазначається, що за дорученням Генерального прокурора 3 лютого слідчим ДБР Федина викликана для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру на 6 лютого.

Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання і за місцем роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу Федина вважається належним чином повідомленою, однак для запобігання спекуляцій з необізнаності про виклик ДБР додатково публікує порядок на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському для усунення недоліків.

Пізніше Офіс Генерального прокурора засекретив інформацію у справі проти Софії Федини і Марусі Звіробій про можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.