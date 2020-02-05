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05 лютого 2020, середа, 11:34 5
Судова влада 2020-02-05T11:57:06+02:00
Українські Новини
ДБР викликає Федину для вручення повідомлення про підозру

ДБР викликає Федину для вручення повідомлення про підозру

Ярина Вацяк
ДБР, Євросолідарність, Повідомлення про підозру, Софія Федина
Софія Федина
Софія Федина

Державне бюро розслідувань викликає депутата Верховної Ради Софію Федину ("Євросолідарність") для вручення повідомлення про підозру 6 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Зазначається, що за дорученням Генерального прокурора 3 лютого слідчим ДБР Федина викликана для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру на 6 лютого.

Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання і за місцем роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Кримінального процесуального кодексу Федина вважається належним чином повідомленою, однак для запобігання спекуляцій з необізнаності про виклик ДБР додатково публікує порядок на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському для усунення недоліків.

Пізніше Офіс Генерального прокурора засекретив інформацію у справі проти Софії Федини і Марусі Звіробій про можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського.

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