День бармена і думок: який сьогодні день в Україні та світі

Сьогодні, 6 лютого відзначається Міжнародний день бармена (International Bartender's Day) і Міжнародний день боротьби з жіночим обрізанням. 6 лютого святкують Міжнародний день бармена Крім того, сьогодні День замороженого йогурту (International Frozen Yogurt Day) і свято думок. Також 5 лютого на Ямайці святкують День Боба Марлі. У Новій Зеландії відзначається 6 лютого національний день - День Вайтанги. Сьогодні також День саамського народу. За православним календарем відзначається День пам'яті преподобної Ксенії. У народі цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну: "Яка Ксенія - така й весна". Іменини отмечают: Агап Анастасій Вавила Варсіма Герасим Денис Євсевія Зосима Іван Ксенія Македон (Македонія) Павло Павсірій Тимофій Феодотіона Філон Хрісоплока Прогноз погоди За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 6 лютого, в Україні вдень -1...+6 градусів, вночі -8...+4 градусів. Майже по всій території України прогнозують сильний сніг. Вітер 7-12 м\/с, на Сході — 5-10 м\/с. Курс валют За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара підвищився на 23,13 коп. і становить 24,8523 UAH\/USD. Курс гривні до євро на 6 лютого, встановлений на рівні 27,4556 UAH\/EUR. Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже опублікували гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку.