День бармена і думок: який сьогодні день в Україні та світі

Сьогодні, 6 лютого відзначається Міжнародний день бармена (International Bartender's Day) і Міжнародний день боротьби з жіночим обрізанням.

6 лютого святкують Міжнародний день бармена

Крім того, сьогодні День замороженого йогурту (International Frozen Yogurt Day) і свято думок.

Також 5 лютого на Ямайці святкують День Боба Марлі.

У Новій Зеландії відзначається 6 лютого національний день - День Вайтанги.

Сьогодні також День саамського народу.

За православним календарем відзначається День пам'яті преподобної Ксенії.

У народі цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну: "Яка Ксенія - така й весна".

Іменини отмечают:

Агап

Анастасій

Вавила

Варсіма

Герасим

Денис

Євсевія

Зосима

Іван

Ксенія

Македон (Македонія)

Павло

Павсірій

Тимофій

Феодотіона

Філон

Хрісоплока

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 6 лютого, в Україні вдень -1...+6 градусів, вночі -8...+4 градусів. Майже по всій території України прогнозують сильний сніг. Вітер 7-12 м/с, на Сході — 5-10 м/с.

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара підвищився на 23,13 коп. і становить 24,8523 UAH/USD. Курс гривні до євро на 6 лютого, встановлений на рівні 27,4556 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже опублікували гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку.