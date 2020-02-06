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06 лютого 2020, четвер, 06:00 19
Lifestyle 2020-02-06T08:07:23+02:00
Українські Новини
День бармена і думок: який сьогодні день в Україні та світі

День бармена і думок: який сьогодні день в Україні та світі

Ярина Вацяк
Прогноз погоди, Курс валют, свято, іменини, яке сьогодні свято, 6 лютого, який сьогодні день
День бармена
День бармена

Сьогодні, 6 лютого відзначається Міжнародний день бармена (International Bartender's Day) і Міжнародний день боротьби з жіночим обрізанням.

6 лютого святкують Міжнародний день бармена6 лютого святкують Міжнародний день бармена

Крім того, сьогодні День замороженого йогурту (International Frozen Yogurt Day) і свято думок.

Також 5 лютого на Ямайці святкують День Боба Марлі.

У Новій Зеландії відзначається 6 лютого національний день - День Вайтанги.

Сьогодні також День саамського народу.

За православним календарем відзначається День пам'яті преподобної Ксенії.

У народі цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну: "Яка Ксенія - така й весна".

Іменини отмечают:

  • Агап
  • Анастасій
  • Вавила
  • Варсіма
  • Герасим
  • Денис
  • Євсевія
  • Зосима
  • Іван
  • Ксенія
  • Македон (Македонія)
  • Павло
  • Павсірій
  • Тимофій
  • Феодотіона
  • Філон
  • Хрісоплока

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 6 лютого, в Україні вдень -1...+6 градусів, вночі -8...+4 градусів. Майже по всій території України прогнозують сильний сніг. Вітер 7-12 м/с, на Сході — 5-10 м/с.

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара підвищився на 23,13 коп. і становить 24,8523 UAH/USD. Курс гривні до євро на 6 лютого, встановлений на рівні 27,4556 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже опублікували гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку.

 

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