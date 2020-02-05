Арахамія обіцяє "земельну ніч" у Раді

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує розгляд поправок до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі парламентом вночі 6 лютого.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Скільки це займе часу - ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, проголосуємо за "до перемоги", як кажуть. У мене є прогнози, що це в 3-4 годині ранку ми в четвер закінчимо. Я думаю, що десь так. Але ми точно встигнемо за один день", - сказав Арахамія.

Депутат зазначив, що Рада розгляне низку правок вночі, після чого продовжить розгляд у п'ятницю, 7 лютого і наступного пленарного тижня 18-21 лютого.

"Ми називаємо це "земельна ніч", - підкреслив голова "Слуги народу".

Політик також очікує блокування трибуни і акції протесту при слуханні законопроекту у 2-му читанні.

"Якщо всі партії будуть чинити опір, ми просто з четверга заблокуємо роботу всього парламенту на невизначений час. Такий сценарій теж є", - заявляє Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, розгляд законопроекту про ринок землі почнеться на цьому тижні.

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