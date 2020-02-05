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05 лютого 2020, середа, 08:18 19
Президент 2020-02-05T11:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину

Зеленський запропонував отримані від "Газпрому" направити мільярди на дороги і медицину

Надежда Комендантова
Газпром, Нафтогаз, Володимир Зеленський, Кабмін, Уряд
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський закликає Кабінет Міністрів і Верховну Раду активізувати свою роботу.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у вівторок Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань і планів на найближче майбутнє.

На нараді Президент зазначив, що Міністерство розвитку громад і територій не виконало завдання з розробки законопроєкту про підвищення здатності Агентства регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища не виконало завдання щодо укладання угоди про розподіл продукції та про введення системи інтегрованих дозволів на викиди забруднюючих речовин, а також щодо реформи Державної екологічної інспекції.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення, а Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкту про реформування залізничних перевезень.

Також Президент зазначив, що Верховна Рада досі не розглянула законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення прав інтелектуальної власності.

"Володимир Зеленський закликав уряд і парламент активізувати роботу", - сказано в повідомленні.

Крім того, на нараді Зеленський запропонував направити 2,9 млрд доларів, які Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" одержала від компанії "Газпром" (Росія), на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток медицини.

Також Зеленський зазначив про важливість вирішення питання заборгованості із зарплати шахтарям і розробки концепції реорганізації вугільної галузі.

У питанні реформування спиртової галузі глава держави зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки.

Також Президент доручив Кабміну до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми "Інвестиційна няня".

Крім того, під час наради Зеленський відзначив важливість початку масштабного будівництва доріг і продовження реформи медичної галузі.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.

Раніше, 15 січня, в Інтернеті було поширено аудіозапис наради Гончарука нібито з заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

 

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