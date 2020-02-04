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04 февраля 2020, вторник, 23:13 13
Политика 2020-02-04T23:14:06+02:00
Українські Новини
ПЦУ прекратила полномочия Филарета в синоде

ПЦУ прекратила полномочия Филарета в синоде

Влада Билоус
Влада Билоус
Филарет, ПЦУ, Церковь, УПЦ КП

Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) прекратил полномочия почетного патриарха ПЦУ Филарета как члена синода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, во вторник состоялось заседание Священного синода.

В заседании приняли участие все члены синода, кроме Филарета.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного синода, несмотря на письменное приглашение, было решено прекратить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного синода", - сказано в нем.

Рассмотрев нынешнюю деятельность Филарета и принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, синод также в который раз констатировал, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Синод отметил, что Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии.

Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, ПЦУ отстранила двух священников из-за поддержки Филарета.

Также на "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос.

Тем временем УПЦ КП просит суд отменить свою ликвидацию, а Филарет считает, что ПЦУ - не автокефальная церковь.

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