подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 21:10 91
Финансы мира 2020-02-04T21:16:07+02:00
Українські Новини
Акции Tesla подскочили на 20%: Маск за день стал богаче почти на 5 млрд долларов

Акции Tesla подскочили на 20%: Маск за день стал богаче почти на 5 млрд долларов

Ярина Вацяк
Акции компаний, Котировки, Илон Маск, Tesla
Илон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk
Илон Маск. Фото:twitter.com/elonmusk

Акции американского автопроизводителя Tesla по состоянию на вторник, 4 февраля, выросли на 20% сразу после открытия торгов — до $933.

Рыночная капитализация выросла до 165 миллиардов долларов. С декабря акции компании подорожали более чем вдвое, пишет "Бизнес НВ".

На прошлой неделе рост котировок вызвала отчетность компании за четвертый квартал. За этот период она получила $105 млн прибыли.

В понедельник на закрытии торгов стоимость акций составляла $780 (+86,5% с начала года). 3 февраля они подорожали на 19,9%. Рыночная капитализация компании выросла до $140 млрд. Среди автопроизводителей дороже только японская Toyota, капитализация которой составляет $227 млрд.

"Я просто не могу поверить этим чокнутым акциям. Это безумие", — сказал в комментарии CNBC аналитик Roth Capital Крэйг Ирвин.

На фоне роста акций Tesla состояние Илона Маска, основателя компании, выросло за последний день на $4,7 млрд, а с начала года — на $13,5 млрд, сообщает Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в $41 млрд. Маск занимает 22-е место в рейтинге богатейших людей мира. Ему принадлежит примерно пятая часть акций компании.

Ранее сообщалось, что Маск получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн — первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.

Напомним, ранее на Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго.

Тем временем, Илон Маск представил электропикап Cybertruck от Tesla.

Больше новостей о: Акции компаний Котировки Илон Маск Tesla

Национальный индекс цен на Варшавской фондовой бир...
На межбанке котировки превысили отметку 25,00 UAH/...
"Ведьмак" в Tesla: Илон Маск интересуется, хотят л...
На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняю...
Гончарук не выполнил обещание, данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля
Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен
Новости
Россия с помощью военного самолета эвакуирует своих граждан из Уханя 21:24
Акции Tesla подскочили на 20%: Маск за день стал богаче почти на 5 млрд долларов 21:10
Сильный дождь, снег, и похолодание до -7: в среду погода в Украине резко испортится 21:00
НАБУ вручило Мунтяну подозрение о вымогательстве $400 тыс. взятки 20:45
Гончарук не выполнил обещание, данное Зеленскому о предоставлении отчета работы Кабмина до 4 февраля 20:28
больше новостей
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг" 06:19
больше новостей
За экс-замминистра Кирюшина внесли 6 млн гривен залога, он вышел из СИЗО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok