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04 февраля 2020, вторник, 19:42 281
Мир 2020-02-04T19:59:50+02:00
Українські Новини
Эстония прекратила выдачу виз китайцам из-за коронавируса

Эстония прекратила выдачу виз китайцам из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Визы, Китайцы, Коронавирус, Эстония
Эстония. Фото: err.ee
Эстония. Фото: err.ee

В то время как число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч, Эстония прекратила выдачу туристических виз китайцам, а также сократила состав посольства и вывезет из Пекина членов семей дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Мы приняли решение, что члены семей дипломатов из Пекина будут перевезены в Эстонию. Также мы уменьшили число работающих в посольстве людей", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, Эстония решила, что сейчас в Пекине не занимаются оформлением туристических виз.

"Мы предупредили эстонские турфирмы. И Китай в свою очередь сообщил, что сейчас не принимает группы туристов", - сказал министр.

Единственный эстонец, по данным министерства, живший в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, был вывезен во Францию ​​и находится там в карантине.

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно.

Как сообщали Українські Новини, количество больных коронавирусом может быть в десятки раз больше. 

Кроме того, опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

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