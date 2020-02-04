Эстония прекратила выдачу виз китайцам из-за коронавируса

В то время как число заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч, Эстония прекратила выдачу туристических виз китайцам, а также сократила состав посольства и вывезет из Пекина членов семей дипломатов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR. "Мы приняли решение, что члены семей дипломатов из Пекина будут перевезены в Эстонию. Также мы уменьшили число работающих в посольстве людей", - сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам Рейнсалу, Эстония решила, что сейчас в Пекине не занимаются оформлением туристических виз. "Мы предупредили эстонские турфирмы. И Китай в свою очередь сообщил, что сейчас не принимает группы туристов", - сказал министр. Единственный эстонец, по данным министерства, живший в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, был вывезен во Францию и находится там в карантине. Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно.Как сообщали Українські Новини, количество больных коронавирусом может быть в десятки раз больше. Кроме того, опубликованы снимки размножения нового коронавируса.