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06 февраля 2020, четверг, 06:00 62
Жизнь 2020-02-06T06:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня чтят память преподобной Ксении: традиции и приметы

Сегодня чтят память преподобной Ксении: традиции и приметы

Елена Новикова
Традиции, Приметы, религиозные праздники, День преподобной Ксении
Преподобная Ксения. Фото: Википедия
Преподобная Ксения. Фото: Википедия

6 февраля, православные христиане чтят память преподобной Ксении Римлянки или блаженной Ксении Петербургской.  Этот день считается переломом зимы, издавна наши предки прогнозировали погоду на будущую весну. Українські Новини расскажут о традициях, запретах и приметах этого дня.

Традиции

В этот день принято оставлять святой Ксении записки с пожеланиями. Есть поверье, что написанная для святой Ксении записка, будет ею прочитана, а желание исполнится. Но нельзя писать плохие вещи, а только добрые и светлые пожелания.

Также те, кто молится святой Ксении, просят у нее помощь и поддержку. Если хотят получить покровительство святой Ксении на весь, то молиться ей нужно именно 6 февраля.

Кроме того, паломники берут горсточку земли с могилы святой Ксении и несут ее домой. Хранят эту горсть земли у иконостаса, так как верят, что она имеет чудотворную силу.

Что запрещено делать в этот день

  • нельзя шить и вязать;
  • стричь волосы и ногти также запрещено;
  • не стоит в этот день перестилать постель;
  • нельзя рассказывать кому-то свои сны;
  • нельзя завязывать узлы.

Приметы

  1. Метель на Ксению предвещает затяжную весну.
  2. На Ксению погода прекрасная — така и весна будет красная.
  3. Если утром сорока прыгает с ветки на ветку — на оттепель.
  4. Если зайцы чутко спят и издалека слышат охотников — будет стоять сухая морозная погода, а когда выбегают из-под ног — оттепель продлится.
  5. Высокие облака — к ранней весне.

Как сообщали Українські Новини, 15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, а с 24 февраля празднуют Масленницу.

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