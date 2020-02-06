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06 лютого 2020, четвер, 06:00 13
Життя 2020-02-06T07:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні вшановують пам'ять преподобної Ксенії: традиції і прикмети

Сьогодні вшановують пам'ять преподобної Ксенії: традиції і прикмети

Елена Новикова
Традиції, Прикмети, релігійні свята, День преподобної Ксенії
Преподобна Ксенія. Фото: Вікіпедія
Преподобна Ксенія. Фото: Вікіпедія

6 лютого, православні християни вшановують пам'ять преподобної Ксенії Римлянки або блаженної Ксенії Петербурзької. Цей день вважається переломом зими, здавна наші предки прогнозували погоду на майбутню весну. Українські Новини розкажуть про традиції, заборони і прикмети цього дня.

Традиції

В цей день прийнято залишати святій Ксенії записки з побажаннями. Є повір'я, що написана для святої Ксенії записка, буде прочитана нею, а бажання здійсниться. Але не можна писати погані речі, а тільки добрі і світлі побажання.

Також ті, хто молиться святій Ксенії, просять у неї допомогу і підтримку. Якщо хочуть отримати заступництво святої Ксенії на весь рік, то молитися їй потрібно саме 6 лютого.

Крім того, паломники беруть жменьку землі з могили святої Ксенії і несуть її додому. Зберігають цю жменю землі біля іконостасу, так як вірять, що вона має чудотворну силу.

Що заборонено робити у цей день

  • не можна шити і в'язати;
  • стригти волосся і нігті також заборонено;
  • не варто в цей день перестилати постіль;
  • не можна розповідати комусь свої сни;
  • не можна зав'язувати вузли.

Прикмети

  1. Заметіль на Ксенію віщує затяжну весну.
  2. На Ксенію погода чудова — така і весна буде красна.
  3. Якщо вранці сорока стрибає з гілки на гілку — на відлигу.
  4. Якщо зайці чутливо сплять і здалеку чують мисливців — стоятиме суха морозяна погода, а коли вибігають з-під ніг — відлига продовжиться.
  5. Високі хмари — до ранньої весни.

Як повідомляли Українські Новини, 15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє, а з 24 лютого святкують Масляну.

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