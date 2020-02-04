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  • Врача из Китая хотела арестовать полиция за предупреждение жителей о коронавирусе за месяц до эпидемии
04 февраля 2020, вторник, 16:52 71
Мир 2020-02-04T16:54:13+02:00
Українські Новини
Врача из Китая хотела арестовать полиция за предупреждение жителей о коронавирусе за месяц до эпидемии

Врача из Китая хотела арестовать полиция за предупреждение жителей о коронавирусе за месяц до эпидемии

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Китай, Ухань, Арест, Эпидемия коронавируса
Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Вспышка эпидемии коронавируса, за распространение фейковой информации в соцетях о которой, жителей Китая начали арестовывать, принесла серьезные последствия во многих странах. Однако в то же время, в начале января власти Уханя пытались скрыть новости о новом коронавирусе. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что в началае января полиция Уханя пришла в дом к врачу-офтальмологу по имени Ли Венлиян, который начал распространять информацию о коронавирусе за месяц до официального объявления карантина.

В декабре прошлого года доктор Ли обнаружил семь случаев вируса, который, по его мнению, был похож на SARS, - коронавирус, который привел к глобальной эпидемии 2003 года.

Считалось, что болезнь впервые появилась на рынке морепродуктов в Ухане, поэтому пациентов его больницы перевели на карантин.

30 декабря он написал сообщение друзьям-врачам в чат-группе, предупреждая о вспышке болезни. Ли Веньлян также советовал им носить защитную одежду, чтобы избежать заражения.

Тогда доктор Ли не знал, что обнаруженная болезнь была абсолютно новым коронавирусом.

Четыре дня спустя к нему пришли из Бюро общественной безопасности и приказали подписать письмо, в котором его обвиняли в "ложных комментариях", что "серьезно нарушали общественный порядок".

"Мы официально предупреждаем вас: если вы упорно и нагло продолжать эту незаконную деятельность, вы предстанете перед судом", - говорилось в сообщении. 

Внизу рукой доктора Ли было написано: "Да, разумеется".

Он был одним из восьми человек, которые, по словам полиции, находились под следствием за "распространение сплетен".

В конце января доктор Ли опубликовал копию письма в китайском сервисе микроблогов Weibo и объяснил, что произошло. Местные власти извинились перед ним, но сделали это слишком поздно.

В первые несколько недель января чиновники настаивали, что коронавирус может передаваться только от животного к человеку. Поэтому не было никаких инструкций для защиты врачей.

Только через неделю после визита полиции доктор Ли лечил женщину с глаукомой, которая уже была больна коронавирусом. 

В своей заметке на Weibo врач описывает, как 10 января у него начался кашель, на следующий день повысилась температура, а через два дня его уже госпитализировали. Его родители также заболели и попали в больницу.

Доктор Ли говорит, что его несколько раз тестировали на коронавирус, и все результаты были отрицательные.

30 января он снова написал в чате: "Сегодня тест показал положительный результат. Наконец, болезнь подтвердили".

Пост получил тысячи комментариев и слов поддержки.

Как сообщали Українські Новини, ранее , Минздрав усилил меры безопасности в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае, обеспечив украинские больницы кислородом. 

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