"Богдан Моторс" намерен сократить 600 сотрудников из-за действий НАБУ и САП

Входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев) намерен сократить 600 сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Отмечается, что из-за следственных действий, проводимых Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, партнеры компании выходят из переговоров и перестают подписывать новые контракты.

В компании подчеркивают, что производство по делу продолжается уже более полутора лет, однако настоящих претензий ни к "Богдан Моторс", ни к его руководителям не выдвигается.

"Своими действиями НАБУ и САП фактически дестабилизируют хозяйственную деятельность "Богдан Моторс", следствием чего, в том числе, является и сокращение более 600 работников", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации "Богдан Моторс" не только обеспечивает потребность военных в грузовых автомобилях, санитарных автомобилях и бронетехнике, но и занимается производством гражданского транспорта.

Как сообщали Українськi Новини, "Богдан Моторс" отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для Вооруженных сил.

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который является основателем корпорации "Богдан".

Позже НАБУ сообщило ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Один из эпизодов – закупка Минобороны автомобилей "Богдан".

В январе-сентябре 2019 года входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев), согласно международным стандартам финансовой отчетности, получила чистую прибыль в размере 653,899 млн гривен против чистого убытка 55,8 млн гривен за аналогичный период 2018 года.