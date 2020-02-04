подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 17:29 175
Транспорт 2020-02-04T17:30:01+02:00
Українські Новини
"Богдан Моторс" намерен сократить 600 сотрудников из-за действий НАБУ и САП

"Богдан Моторс" намерен сократить 600 сотрудников из-за действий НАБУ и САП

Елизавета Кесельман
Увольнение, НАБУ, САП, Корпорация Богдан Моторс
Корпорация
Корпорация "Богдан Моторс".Фото: focus.ua

Входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев) намерен сократить 600 сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Отмечается, что из-за следственных действий, проводимых Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, партнеры компании выходят из переговоров и перестают подписывать новые контракты.

В компании подчеркивают, что производство по делу продолжается уже более полутора лет, однако настоящих претензий ни к "Богдан Моторс", ни к его руководителям не выдвигается.

"Своими действиями НАБУ и САП фактически дестабилизируют хозяйственную деятельность "Богдан Моторс", следствием чего, в том числе, является и сокращение более 600 работников", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации "Богдан Моторс" не только обеспечивает потребность военных в грузовых автомобилях, санитарных автомобилях и бронетехнике, но и занимается производством гражданского транспорта.

Как сообщали Українськi Новини, "Богдан Моторс" отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для Вооруженных сил.

17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который является основателем корпорации "Богдан".

Позже НАБУ сообщило ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации. Один из эпизодов – закупка Минобороны автомобилей "Богдан".

В январе-сентябре 2019 года входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев), согласно международным стандартам финансовой отчетности, получила чистую прибыль в размере 653,899 млн гривен против чистого убытка 55,8 млн гривен за аналогичный период 2018 года.

Больше новостей о: Увольнение НАБУ САП Корпорация Богдан Моторс

Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен
Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении
Новости
Злоупотребление властью: против мэра Николаева откроют уголовное дело 18:42
Киевлян призывают не выезжать на частных авто в город 5 февраля из-за снега и гололедицы 18:19
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
За экс-замминистра Кирюшина внесли 6 млн гривен залога, он вышел из СИЗО 17:59
Государственный банк Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом 17:55
больше новостей
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг" 06:19
больше новостей
Гривна взлетела: НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на среду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok