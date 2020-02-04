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04 февраля 2020, вторник, 17:14 51
Судебная власть 2020-02-04T17:15:29+02:00
Українські Новини
За экс-депутата Дубового внесли 15,7 млн гривен залога по делу завода "Краян"

За экс-депутата Дубового внесли 15,7 млн гривен залога по делу завода "Краян"

Валерия Драгомирова
САП, Постолюк Ольга, Залог, Александр Дубовой
Александр Дубовой.Фото: Википедия
Александр Дубовой.Фото: Википедия

За бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", подозреваемого в завладении средствами во время продажи завода "Краян" Александра Дубового, внесли установленный судом залог в размере 15 млн 765 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"За него внесли залог", - сказала она.

По ее словам, вся сумма залога была внесена вчера 3 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд назначил бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", подозреваемому в завладении средствами во время продажи завода "Краян", залог в размере 15 млн 765 тыс. гривен.

Ранее судебное заседание по "делу Краяна" в очередной раз перенесли из-за неявки прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

13 февраля 2018 года НАБУ и САП объявили о подозрении председателю Одесского городского совета Геннадию Труханову и еще 4 чиновникам мэрии по делу о продаже завода "Краян".

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