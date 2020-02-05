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05 февраля 2020, среда, 05:32 834 Инфографика
Lifestyle 2020-02-05T05:32:01+02:00
Українські Новини
Скорпионы столкнутся с препятствиями, а Водолеев ждут перемены — гороскоп на среду

Скорпионы столкнутся с препятствиями, а Водолеев ждут перемены — гороскоп на среду

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: geocaching.com
Гороскоп. Фото: geocaching.com

Плохая погода — не повод сидеть дома, ведь звезды приготовили в среду много событий для всех представителей знака зодиака. Подробнее о том, что следует ожидать от среды, 5 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овны смогут найти ответ на вопрос, которых мучил их несколько дней. Но есть шанс, что он не сможет удовлетворить представителей этого знака на все 100%.  

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды не советуют браться за те дела, в успехе которых Тельцы не уверены. Лучше обратиться к специалистам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы могут смело рисковать. Удача будет на стороне Близнецов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки весь день будут чувствовать себя не в своей тарелке. Для того, чтобы избавиться от этого чувства, звезды советуют провести день в компании друзей.  

Лев (23 июля – 22 августа)

Если в этот день Львы должны поступать так, как подсказывает им их интуиция. Именно в среду ко Львам придет озарение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девам предстоит принять очень важное решение. Звезды советуют тщательно взвесить все за и противи только потом давать ответ. Ведь это решение может серьезно изменить жизнь Дев.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Этот день не будет удачным для Весов. Звезды советуют смириться с чувством не совсем справедливого поражения, которое будет сопровождать Весов всю среду.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы столкнутся с различного рода препятствиями. Звезды советуют перенести важные дела на другой день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В среду у Стрельцов появится чувство, что они помолодели лет на 10. А сам день будет наполнен множеством ярких событий.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги в этот день могут случайно обидеть кого-то. Звезды советуют следить за своими словами, чтобы избежать этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В жизни Водолеев в этот день что-то может очень сильно поменяться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду звезды советуют Рыбам использовать свой потенциал на максимум.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году не повезет очень многим знакам восточного гороскопа. И что следует ожидать Львам в 2020. 

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