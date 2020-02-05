Скорпионы столкнутся с препятствиями, а Водолеев ждут перемены — гороскоп на среду

Плохая погода — не повод сидеть дома, ведь звезды приготовили в среду много событий для всех представителей знака зодиака. Подробнее о том, что следует ожидать от среды, 5 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овны смогут найти ответ на вопрос, которых мучил их несколько дней. Но есть шанс, что он не сможет удовлетворить представителей этого знака на все 100%.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды не советуют браться за те дела, в успехе которых Тельцы не уверены. Лучше обратиться к специалистам.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы могут смело рисковать. Удача будет на стороне Близнецов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки весь день будут чувствовать себя не в своей тарелке. Для того, чтобы избавиться от этого чувства, звезды советуют провести день в компании друзей.

Лев (23 июля – 22 августа)

Если в этот день Львы должны поступать так, как подсказывает им их интуиция. Именно в среду ко Львам придет озарение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девам предстоит принять очень важное решение. Звезды советуют тщательно взвесить все за и противи только потом давать ответ. Ведь это решение может серьезно изменить жизнь Дев.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Этот день не будет удачным для Весов. Звезды советуют смириться с чувством не совсем справедливого поражения, которое будет сопровождать Весов всю среду.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы столкнутся с различного рода препятствиями. Звезды советуют перенести важные дела на другой день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В среду у Стрельцов появится чувство, что они помолодели лет на 10. А сам день будет наполнен множеством ярких событий.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги в этот день могут случайно обидеть кого-то. Звезды советуют следить за своими словами, чтобы избежать этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В жизни Водолеев в этот день что-то может очень сильно поменяться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В среду звезды советуют Рыбам использовать свой потенциал на максимум.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году не повезет очень многим знакам восточного гороскопа. И что следует ожидать Львам в 2020.