Скорпионы столкнутся с препятствиями, а Водолеев ждут перемены — гороскоп на среду

Плохая погода — не повод сидеть дома, ведь звезды приготовили в среду много событий для всех представителей знака зодиака. Подробнее о том, что следует ожидать от среды, 5 февраля, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа. Овен (21 марта – 19 апреля) В этот день Овны смогут найти ответ на вопрос, которых мучил их несколько дней. Но есть шанс, что он не сможет удовлетворить представителей этого знака на все 100%. Телец (20 апреля – 20 мая) В этот день звезды не советуют браться за те дела, в успехе которых Тельцы не уверены. Лучше обратиться к специалистам. Близнецы (21 мая – 20 июня) В этот день Близнецы могут смело рисковать. Удача будет на стороне Близнецов. Рак (21 июня – 22 июля) Раки весь день будут чувствовать себя не в своей тарелке. Для того, чтобы избавиться от этого чувства, звезды советуют провести день в компании друзей. Лев (23 июля – 22 августа) Если в этот день Львы должны поступать так, как подсказывает им их интуиция. Именно в среду ко Львам придет озарение. Дева (23 августа – 22 сентября) В этот день Девам предстоит принять очень важное решение. Звезды советуют тщательно взвесить все за и противи только потом давать ответ. Ведь это решение может серьезно изменить жизнь Дев. Весы (23 сентября – 22 октября) Этот день не будет удачным для Весов. Звезды советуют смириться с чувством не совсем справедливого поражения, которое будет сопровождать Весов всю среду. Скорпион (23 октября – 21 ноября) В этот день Скорпионы столкнутся с различного рода препятствиями. Звезды советуют перенести важные дела на другой день. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) В среду у Стрельцов появится чувство, что они помолодели лет на 10. А сам день будет наполнен множеством ярких событий. Козерог (22 декабря – 19 января) Козероги в этот день могут случайно обидеть кого-то. Звезды советуют следить за своими словами, чтобы избежать этого. Водолей (20 января – 18 февраля) В жизни Водолеев в этот день что-то может очень сильно поменяться. Рыбы (19 февраля – 20 марта) В среду звезды советуют Рыбам использовать свой потенциал на максимум. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году не повезет очень многим знакам восточного гороскопа. И что следует ожидать Львам в 2020.