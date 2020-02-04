Мужчину, предлагавшего взятку за особый статус Львова, лишили свободы на 5 лет

Во Львовской области по материалам СБУ осужден мужчина, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, которые несут угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны, предлагая взятку.

Об этом говорится в сообщении на странице Управления Службы безопасности Украины во Львовской области в Facebook.

"Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 000 гривен за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения является частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализации"", - говорится в нем.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Апелляционный суд Львовской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подчеркнул невозможность федерализации Украины.

Ранее Львовский облсовет требует от Зеленского не соглашаться на федерализацию Украины на саммите "нормандской четверки".