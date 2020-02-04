подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 16:32 16
Судебная власть 2020-02-04T16:37:26+02:00
Українські Новини
Мужчину, предлагавшего взятку за особый статус Львова, лишили свободы на 5 лет

Мужчину, предлагавшего взятку за особый статус Львова, лишили свободы на 5 лет

Ярина Вацяк
Федерализация, Сепаратизм, Взятка, особый статус
СБУ во Львовской области. Фото: facebook.com/SBULviv
СБУ во Львовской области. Фото: facebook.com/SBULviv

Во Львовской области по материалам СБУ осужден мужчина, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, которые несут угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны, предлагая взятку.

Об этом говорится в сообщении на странице Управления Службы безопасности Украины во Львовской области в Facebook.

"Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 000 гривен за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения является частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализации"", - говорится в нем.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Апелляционный суд Львовской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подчеркнул невозможность федерализации Украины.

Ранее Львовский облсовет требует от Зеленского не соглашаться на федерализацию Украины на саммите "нормандской четверки".

Больше новостей о: Федерализация Сепаратизм Взятка особый статус

Кабмин и МВД отчитались о зарплате Авакова с разницей в 100 тыс. гривен
Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении
Новости
Мужчину, предлагавшего взятку за особый статус Львова, лишили свободы на 5 лет 16:32
Депутат Холодов потребовал отчет у главы таможни Нефедова 16:32
Большая партия табака изъята из незаконного оборота 16:24
В Одесской области больше 300 школ закрыли на карантин 16:23
Как отличить грипп от пневмонии: главные симптомы 16:20 Инфографика
больше новостей
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В Одесском СИЗО насмерть забили заключенного 22:52
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Гривна взлетела: НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на среду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok