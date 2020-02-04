Зеленский назначил глав райадминистраций в четырех областях

Президент Владимир Зеленский назначил 4 председателей районных государственных администраций в Луганской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях. Об этом говорится распоряжениях Президента №99, 100, 101, 102 от 31 января, передают Українськi Новини. Согласно им, Зеленский назначил Евгения Погорелова председателем Старобельской райадминистрации Луганской области, Дениса Мезенка - председателем Березанской райадминистрации Николаевской области. Также Президент назначил Наталью Буйнеко председателем Окнянской райадминистрации Одесской области и Василия Ченкивского - председателем Хотинской райадминистрации Черновицкой области. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области. Ранее Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017. Также Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.