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04 февраля 2020, вторник, 15:07 3420
Политика 2020-02-04T15:07:39+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил глав райадминистраций в четырех областях

Зеленский назначил глав райадминистраций в четырех областях

Анна Рудык
председатели райадминистраций, Старобельск, Райадминистрация, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил 4 председателей районных государственных администраций в Луганской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях.

Об этом говорится распоряжениях Президента №99, 100, 101, 102 от 31 января, передают Українськi Новини.

Согласно им, Зеленский назначил Евгения Погорелова председателем Старобельской райадминистрации Луганской области, Дениса Мезенка - председателем Березанской райадминистрации Николаевской области.

Также Президент назначил Наталью Буйнеко председателем Окнянской райадминистрации Одесской области и Василия Ченкивского - председателем Хотинской райадминистрации Черновицкой области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил 2 председателей райадминистраций во Львовской области.

Ранее Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017.

Также Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

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