Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове

В июне 2019 харьковские активисты с помощью веревки демонтировали бюст Жукова. Фото: glavcom.ua

В июне 2019 харьковские активисты с помощью веревки демонтировали бюст Жукова. Фото: glavcom.ua

Министерство культуры Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник Советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков. Копию ответа Минкульта на запрос активист опубликовал в Facebook, передает портал glavcom.ua.

В документе сообщается, что Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове".

"Бюст Жукова в Харькове больше не памятник", - отметил Поздняков. Напомним, осенью 2019 в Харькове памятник Жукову облили краской.

2 июня в Харькове активисты с помощью веревки демонтировали бюст Жукова и установили на его месте государственный флаг. 11 июля бюст восстановили.