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22 декабря 2019, воскресенье, 12:03 8
Общество 2019-12-22T12:04:38+02:00
Українські Новини
Памятник Карлу Марксу переименовали в болгарского поэта в рамках декоммунизации

Памятник Карлу Марксу переименовали в болгарского поэта в рамках декоммунизации

Валерия Драгомирова
Холмск, Карл Маркс, Христо Ботев, Памятник, декоммунизация
Памятник Карлу Марксу. Фото: bessarabiaua
Памятник Карлу Марксу. Фото: bessarabiaua

В Холмске Арцизского района памятник Карлу Марксу переименовали в болгарского поэта в рамках декоммунизации. Об этом сообщает "bessarabiaua".

Арцизский район в 2016 году подошел к вопросу декоммунизации со свойственным ему бессарабским юмором. В Холмском, например, жители взволновались, как быть с местным памятником основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу.

После общественных слушаний, где жители населенного пункта разделились по этому вопросу почти поровну, руководство села решило вопрос блистательно. Сельский совет принял постановление – переименовать бюст Карла Маркса в памятник Христо Ботеву, болгарскому поэту и национальному герою. При этом сам вид бюста нисколько не изменился – его лишь покрыли медной краской и поменяли табличку.


В сентябре 2019 года памятник снова облагородили, но после косметического ремонта, по информации сельчан, бюст Карла Маркса-Христо Ботева пока без таблички.

В том же 2016 году Арцизский горсовет, переименовав 16 улиц и один переулок, сохранил название улице Карла Маркса. Жители Арциза объясняли это тем, что город основан немецкими колонистами и наличие такой улицы – это своеобразная дань памяти.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье памятник Владимиру Ленину, который по закону о декоммунизации подлежал сносу, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко. 

Ранее на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино.

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