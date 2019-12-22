В Холмске Арцизского района памятник Карлу Марксу переименовали в болгарского поэта в рамках декоммунизации. Об этом сообщает "bessarabiaua".

Арцизский район в 2016 году подошел к вопросу декоммунизации со свойственным ему бессарабским юмором. В Холмском, например, жители взволновались, как быть с местным памятником основоположнику научного коммунизма Карлу Марксу.

После общественных слушаний, где жители населенного пункта разделились по этому вопросу почти поровну, руководство села решило вопрос блистательно. Сельский совет принял постановление – переименовать бюст Карла Маркса в памятник Христо Ботеву, болгарскому поэту и национальному герою. При этом сам вид бюста нисколько не изменился – его лишь покрыли медной краской и поменяли табличку.



В сентябре 2019 года памятник снова облагородили, но после косметического ремонта, по информации сельчан, бюст Карла Маркса-Христо Ботева пока без таблички.

В том же 2016 году Арцизский горсовет, переименовав 16 улиц и один переулок, сохранил название улице Карла Маркса. Жители Арциза объясняли это тем, что город основан немецкими колонистами и наличие такой улицы – это своеобразная дань памяти.



Как сообщали Українські Новини, в Запорожье памятник Владимиру Ленину, который по закону о декоммунизации подлежал сносу, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко.



Ранее на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино.