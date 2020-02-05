подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Ударят 20-градусные морозы: когда в Украину нагрянет долгожданная зима
05 февраля 2020, среда, 05:50 1296 Карта
Жизнь 2020-02-05T05:50:02+02:00
Українські Новини
Ударят 20-градусные морозы: когда в Украину нагрянет долгожданная зима

Ударят 20-градусные морозы: когда в Украину нагрянет долгожданная зима

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, Непогода в Украине, Морозы, Похолодание, Непогода, погода зимой, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве, Прогноз, Погода
Погода. Фото: freshwallpapers.net
Погода. Фото: freshwallpapers.net

Первые дни февраля 2020 года, также как и первые два месяца зимы, оказались рекордно теплыми. В некоторых городах Украины начали распускаться цветы, на деревьях набухли почки. Однако зима все решила нагрянуть в страну. 

Как сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич в Facebook, согласно свежему прогнозу погоды, с 9 числа на восток Украины двинутся морозы. Больше всего пострадают Харьковская, Луганская и Донецкая области. Холодно будет и в Днепропетровской области. 

"С 5 февраля состоится существенное изменение погодных условий и смена циркуляции. Ожидается выход южного циклона, который принесет снегопады, метели, а в его тылу произойдет вторжение арктического воздуха. Таким образом, с 7 по 10 февраля будет наблюдаться холодная погода с морозами в ночное время до -9... -14 градусов, а местами по низинам и балкам 8-10 февраля может опускаться до -15... -20 градусов. Прогноз ориентировочный", - отметил синоптик.

Погода в Украине. Карта: facebook.com/mammatocumulusПогода в Украине. Карта: facebook.com/mammatocumulus

Тем временем, Укргидрометцентр и ГосЧС предупредили, что с 4 по 6 февраля на западе Украины будет очень снежно, на дорогах гололедица. В Кировоградской и Днепропетровской областях - сильный снег, высота которого может составить 20-25 сантиметров, на дорогах - снежные заносы. На западе Украины ожидается прирост снежного покрова в 20 см и до 40 см в горах.

Холоднее всего будет в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях. Карта: facebook.com/mammatocumulusХолоднее всего будет в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях. Карта: facebook.com/mammatocumulus

9 февраля ударят крепкие морозы. Фото: pogoda.meta.ua9 февраля ударят крепкие морозы. Карта: pogoda.meta.ua

Напомним, в Украину идут арктические морозы. Волна сильнейших холодов придет в страну в связи с порывом холодного воздуха из Арктики, который и несет морозную погоду. Также ворвется циклон с мощными снегопадами и холодом.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине Непогода в Украине Морозы Похолодание Непогода погода зимой Прогноз погоды в Украине Прогноз погоды в Киеве Прогноз Погода

В Украине ожидается ухудшение погодных условий: гд...
В Карпатах начинается оттепель: спасатели сообщили...
Снег, порывы ветра и дожди: прогноз на последний д...
Глобальное потепление: директор Укргидрометцентра ...
Кабмин рекомендует набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину
Новости
Минэкономики оценивает рост ВВП в 2019 в 3,3% 09:07
Кабмин рекомендует набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже 08:43 Документ
Дерево упало на дорогу в Киеве Фото: facebook/ Volodymyr M. Drabchuk
В центре Киева на дорогу упало дерево: образовалась пробка 08:40
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Боевики на Донбассе применили против украинских военных тяжелое вооружение 08:17
больше новостей
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Доллар вырос, а евро "взлетел": курс валюты в обменниках в начале недели 10:23
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг" 06:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok