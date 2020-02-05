Ударят 20-градусные морозы: когда в Украину нагрянет долгожданная зима

Первые дни февраля 2020 года, также как и первые два месяца зимы, оказались рекордно теплыми. В некоторых городах Украины начали распускаться цветы, на деревьях набухли почки. Однако зима все решила нагрянуть в страну.

Как сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич в Facebook, согласно свежему прогнозу погоды, с 9 числа на восток Украины двинутся морозы. Больше всего пострадают Харьковская, Луганская и Донецкая области. Холодно будет и в Днепропетровской области.

"С 5 февраля состоится существенное изменение погодных условий и смена циркуляции. Ожидается выход южного циклона, который принесет снегопады, метели, а в его тылу произойдет вторжение арктического воздуха. Таким образом, с 7 по 10 февраля будет наблюдаться холодная погода с морозами в ночное время до -9... -14 градусов, а местами по низинам и балкам 8-10 февраля может опускаться до -15... -20 градусов. Прогноз ориентировочный", - отметил синоптик.

Погода в Украине. Карта: facebook.com/mammatocumulus

Тем временем, Укргидрометцентр и ГосЧС предупредили, что с 4 по 6 февраля на западе Украины будет очень снежно, на дорогах гололедица. В Кировоградской и Днепропетровской областях - сильный снег, высота которого может составить 20-25 сантиметров, на дорогах - снежные заносы. На западе Украины ожидается прирост снежного покрова в 20 см и до 40 см в горах.

Холоднее всего будет в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях. Карта: facebook.com/mammatocumulus

9 февраля ударят крепкие морозы. Карта: pogoda.meta.ua

Напомним, в Украину идут арктические морозы. Волна сильнейших холодов придет в страну в связи с порывом холодного воздуха из Арктики, который и несет морозную погоду. Также ворвется циклон с мощными снегопадами и холодом.