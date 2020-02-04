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04 февраля 2020, вторник, 12:59 2312
Кабмин 2020-02-04T13:02:15+02:00
Українські Новини
Хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе: бойтесь, — Бабак

Хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе: бойтесь, — Бабак

Таня Войтюк
Алена Бабак, Верховная Рада, Увольнение, Президент, Строительство в Украине
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

После того, как Верховная Рада приняла решение уволить Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий, она сообщила, что она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Об этом Бабак сообщила в ходе своего выступления, передают Українські Новини.

"Я также хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешения (на строительство) на Ольшанской, на Гоголевской... То, что я иду с этой должности, не значит, что Президент прекратил борьбу с вами. Вся система запущена. Бойтесь! Вам не будет места в строительной отрасли", - сказала она.

Она отметила, что некоторые представители строительной отрасли посредством карманных общественных организаций (среди примеров Бабак перечислила "Стоп свавілля" и "Громадську правду") оказывают давление на сотрудников Государственной архитектурно-строительной инспекции.

По ее словам, все материалы о фактах давления с заявлениями людей, на которых непосредственно оказывалось давление, находятся на рассмотрении соответствующих органов.

"Это заявление написано мной по собственному желанию. Потому что так нужно и важно на данный момент. Это мое личное решение", - подчеркнула экс-министр.

Как сообщали Українськi Новини, Алена Бабак была назначена на должность министра развития общин и территорий (реорганизированное Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства) 29 августа 2019 года.

Тем временем Рада назначила Шмыгаля новым вице-премьером вместо Бабак.

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